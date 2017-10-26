Минск, 26 октября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, в Минске начала работать миссия Международного валютного фонда. Закончат свою работу специалисты к 10 ноября. Об этом стало известно из сообщения представительства МВФ в Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

Как пояснили представители Международного валютного фонда, миссия начнет свою работу в белорусской столице для проведения консультаций, которые организуют каждый год. Эта мера прописана в статье IV устава фонда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белоруссия еще в 2016 году подала заявку в МВФ на предоставление кредита в размере $3 млрд под 2,28% годовых сроком на десять лет в рамках реализации трехлетней программы сотрудничества. В преддверии миссии МВФ в сентябре 2016 года белорусский президент Александр Лукашенко был настроен всё же получить кредит фонда. По словам главы республики, Минск выполнил почти все условия МВФ, а единственным неразрешенным условием для согласования новой программы фонда является доведение показателя оплаты населением жилищно-коммунальных услуг до 100%. Хотя тогда же Петр Долман, который возглавлял очередную миссию Международного валютного фонда в Минске, заявил о том, что Белоруссия преждевременно ожидает решения вопроса о выделении властям республики новых кредитов.

В результате летом 2017 года стороны заявили о том, что приостановили переговоры по этому поводу. В связи с этим многие эксперты высказали предположение о том, что Минску в ближайшее время и вовсе не стоит ждать кредита от МВФ, ведь за последние годы в стране не было реализовано ни одного достаточного крупного инвестиционного проекта.

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На прошлой неделе председатель правления Национального банка республики Павел Каллаур сообщил, что во время миссии МВФ в Минске обсуждать предоставление новой кредитной программы не планируется. В частности, потому, что Нацбанк и МВФ так и не смогли найти компромисс по ключевым вопросам, в том числе по резкому повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Поэтому в ходе актуальной работы специалистов Международного валютного фонда стороны будут рассматривать в целом макроэкономическую ситуацию в республике, отмечал Каллаур.

Свои миссии МВФ проводит в Белоруссии довольно часто. Так, последний раз специалисты фонда работали в Минске с 5 по 12 июня 2017 года. До этого во главе с Питером Долманом — с 19 сентября по 1 октября.

По результатам миссии в 2016 году МВФ прогнозировал, что медленного восстановления роста экономики республики следует ожидать не ранее 2018 года, что станет возможно только в том случае, если власти начнут проводить реформы, а внешние факторы, оказывающие влияние на Белоруссию, улучшатся. Однако республика до сих пор находится в сложном экономическом положении: несмотря на небольшой рост ВВП в 2017 году, безработица в стране находится на высоком уровне, а реальные доходы населения падают.