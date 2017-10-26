Хабаровск, 26 октября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. На огрехи в эффективности территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке указала Счетная палата России. Первые ТОРы появились в 2015 году, но не везде спустя два года результаты соответствуют ожиданиям. Как сделать территории опережающего развития эффективными, как управлять ими и привлекать инвесторов — обсудят на специальных площадках «Точки кипения» 27 октября в Хабаровске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ДВИУ Директор Дальневосточного института управления Вячеслав Кушнарев

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«С инициативой открытия отдельной площадки для обсуждения и подготовки проектов в сфере социального предпринимательства, формирования управленческих команд, способных реализовать задачи, которые правительство и президент страны поставили по развитию Дальнего Востока, выступили представители власти и бизнеса региона. В частности, речь идет о привлечении инвестиций в крупные системные проекты, о тиражировании на всю страну накопленного в регионе опыта создания и развития ТОСЭР, а также об изучении и внедрении в России лучших управленческих практик стран АТР. Инвестиционные команды, кадровый резерв, социальное предпринимательство — основные направления работы «Точки кипения» в Хабаровске, в которой будут участвовать российские и международные эксперты и специалисты, представители власти, бизнеса и образования региона», — рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Точки кипения» начнут работу в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС в Хабаровске.

«Академия реализует правительственную программу по подготовке управленческих кадров в сфере инвестиций. Со следующего года в нашем институте мы также начнем готовить таких специалистов для Дальнего Востока, в том числе задействовав площадку «Точка кипения». Кроме того, в «Точке кипения» мы планируем обсуждать и готовить к внедрению в крае лучшие практики в рамках проекта «Умный город», которые уже наработаны в Японии, в Южной Корее, но их требуется адаптировать под наши реалии», — сообщил директор Дальневосточного института управления Вячеслав Кушнарев.

Среди инвестиционных проектов, над которыми будут работать в «Точке кипения», режим свободного порта, а также социально — экономическое развитие городов.

«К примеру, в Комсомольске-на-Амуре, который является городом президентского внимания, есть ТОСЭР, частично внедряется режим свободного порта, готовятся к реализации крупные системные проекты. Экспертная и кадровая поддержка таких проектов также станет задачей «Точки кипения», — добавил Вячеслав Кушнарев.

Планируется, что в мероприятиях по открытию пространства коллективной работы примут участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг.

В программе запланированы семинары, лекции, дискуссии, посвященные эффективным управленческим стратегиям, вопросам управления регионом, подготовке квалифицированных рабочих кадров для современных предприятий.

Формат «Точка кипения» разработан Агентством стратегических инициатив и работает с 2014 года. За это время в 3000 мероприятиях приняло участие более 150 тыс. человек. Хабаровск стал шестым по счету регионом, где стартует такая площадка. Ранее «Точки кипения» работали в Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске и Владивостоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ прописывает новые налоги для ТОРов и свободного порта Владивосток. Правительственный законопроект, изменяющий порядок предоставления льгот по налогам для резидентов свободного порта и ТОРов, парламент принял во втором чтении. Льготное налогообложение предлагают ввести для резидентов, которые не получали прибыль от деятельности на территории ТОР и СПВ Владивосток в течение трех лет или трех налоговых периодов. Льготное налогообложение правительство предлагает вводить соразмерно с тем, какой объем инвестиций резидент вложил в проект. Резиденты, вложившие в проект от 500 млн рублей смогут пользоваться нулевой ставкой по налогу на прибыль в течение первых 5 лет. Те, кто вложил в проекты ТОР и свободный порт Владивосток более 1 млрд — 6 лет. Для резидентов, вложивших в проекты от 10 млрд такая ставка будет действовать 9 лет.