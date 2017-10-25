Госдума прописывает льготные налоги для ТОР и Владивостока

Москва, , 11:46 — REGNUM Правительственный законопроект, изменяющий порядок предоставления льгот по налогам для резидентов свободного порта Владивосток, а также территорий опережающего развития (ТОР), Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Льготное налогообложение предлагается ввести для резидентов, которые не получали прибыль от деятельности на территории ТОР и свободного порта Владивосток в течение трех лет (или трех налоговых периодов подряд).

Правительство предлагает увеличить срок действия нулевой ставки по налогу на прибыль для таких предпринимателей. По действующим сегодня нормам, резиденты ТОР и порта Владивосток могут не уплачивать такой налог в течение первых трех лет своей деятельности. Вместо этой нормы правительство и депутаты предложили вводить льготное налообложение соразмерно с тем, какой объем инвестиций резидент вложил в проект. Таким образом, те резиденты, которые профинансировали проекты на 500 млн рублей и выше, смогут пользоваться ставкой по налогу на прибыль в 0% в течение первых пяти лет. Те инвесторы, которые вложили в проекты ТОР или порта Владивосток более 1 млрд рублей, смогут не уплачивать налог на прибыль в течение шести лет. Нулевая ставка по налогу на прибыль для резидентов, вложивших в инвестиционные проекты 100 млрд рублей и больше, продлится в течение девяти лет.

Такие нововведение приведут к появлению выпадающих доходов федерального бюджета, однако их размер сегодня сложно спрогнозировать, заявлял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин. Однако, по расчетам Минфина, они не должны быть слишком большими.

«Общий объем недополученных доходов бюджетной системы в 2016 году — в последний отчетный год, за который имеется информация по налогу на прибыль, — составил 37 млн рублей, по налогу на имущество — 112 млн рублей, по земельному налогу — 9 млн рублей. То есть пока масштабы деятельности в ТОРах, и в свободном порту Владивосток не настолько масштабны, как нам бы хотелось в правительстве, чтобы говорить о больших объемах выпадающих доходов», — отмечал Трунин.

Ко второму чтению правительство и депутаты не стали уточнять размер выпадающих доходов и приняли законопроект без поправок.