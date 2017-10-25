Ташкент, 25 октября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Для строительства многоквартирных домов Узбекистан планирует привлечь кредит турецкого государственного банка «Зираат» размером $200 млн, сообщает 25 октября «Подробности.uz».

Darakchi.uz Узбекистан и Турция

Средства будут направлены двумя траншами по $100 млн в 2018 году и 2019 году. Вопрос о получении кредита планируется поднять в ходе предстоящих переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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В общей сложности Узбекистан планирует получить более одного миллиарда долларов от различных международных кредиторов для строительства типового жилья. Планируется, что Азиатский банк развития предоставит $700 млн, Исламский банк развития — $300 млн, Саудовский фонд развития — $50 млн и Кувейтский фонд арабского экономического развития — $30 млн.

В результате реализации масштабной программы возведения жилья к 2020 году планируется построить более одной тысячи домов с 43,3 тыс. квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 24 октября 2016 года, Шавкат Мизиёев распорядился направить денежные средства в размере $692 млн на строительство сельского жилья. В 2017 году в сельской местности должно быть возведено 15 тыс. новых жилых домов и квартир площадью более одного миллиона квадратных метров. Застройщики получили льготные кредиты на 15 лет.