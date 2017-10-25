Мирзиёев отправился в Анкару для встречи с Эрдоганом

Ташкент, , 14:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с государственным визитом в Турцию по приглашению президента Раджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 25 октября в пресс-службе президента Узбекистана.

Отмечается, что в ходе переговоров будет обсуждаться расширение узбеко-турецкого сотрудничества в политической, экономической, инфраструктурной и других сферах. Лидеры государств также обсудят вопросы совместного противодействия глобальным и региональным вызовам.

По итогам визита планируется подписание совместных документов, направленных на развитие двухсторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Мирзиёева в Анкару был запланирован не позднее чем в конце августа 2017 года. Об этом говорится в поздравлении президента Турции Эрдогана с Днем независимости Узбекистана 31 августа 2017 года. Турецкий лидер отмечает в письме, что в последнее время отношения двух стран заметно оживились, а поворотной точкой в этом процессе стала встреча лидеров в Самарканде в 2016 году.

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Напомним, Мирзиёев и Эрдоган уже встречались в мае 2017 года в Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь».

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