Старый Оскол, Белгородская область, 24 октября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Белгородской области действующий глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых не смог в суде отстоять свою правоту в конфликте с городским советом депутатов. Как сообщил портал «БелПресса», Гнедых хотел опротестовать решение депутатов, оценивших его работу в 2016 году как неудовлетворительную, но суд отклонил иск.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Гнедых представил Совету депутатов отчет о работе окружной администрации за 2016 год. Стандартная процедура прошла не по плану и закончилась скандалом: депутаты и представители бизнес-сообщества, присутствовавшие на заседании, раскритиковали работу Гнедых. Они назвали отчет безосновательно позитивным, игнорирующим реальные проблемы округа. Самого мэра обвинили в том, что он не смог выстроить диалог с бизнесменами и не работал над привлечением инвесторов.

В итоге депутаты отчет приняли, но признали неудовлетворительным и выдали список вопросов, по которым мэр должен был отчитаться в сентябре. Сам же Гнедых был удивлен недовольством тех, с кем он еще недавно обсуждал проблемы города. Сами присутствующие близкого знакомства с главой округа не скрывали. Например, председатель Совета директоров ОАО «КМАпроектжилстрой» Карл Лоор заявил, что сам поручался перед губернатором за Гнедых, когда тот претендовал на пост мэра, но теперь его работой недоволен.

«Мы потеряли пять лет с прошлой властью, еще четыре года потеряли сейчас… Нам два раза не везет с властью. Третьего раза город не вынесет», — заявил тогда Лоор.

В итоге Гнедых после отчета выслушал решение депутатов и заявил, что его примет, лишь бы самим народным избранникам «не было за него стыдно».

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«Работа над ошибками» в сентябре состоялась, но также не удовлетворила Совет депутатов. Александр Гнедых предоставил ответы на 57 вопросов, которые возникли у депутатов после годового отчета о работе администрации городского округа. Но «информативными» народные избранники сочли только 29 ответов. Еще на 16 вопросов ответы даны были «не в полном объеме», 12 — остались без ответов.

Тем временем Гнедых подал в Старооскольский городской суд иск с требованием признать решение депутатов незаконным. В иске отмечалось, что в ходе заседания был нарушен регламент, а права мэра как наемного работника были нарушены, так как неудовлетворительная оценка работы может стать первым шагом к отставке Гнедых. С 22 сентября по 20 октябре в суде прошло четыре заседания, иск мэра был отклонен.

Судебное разбирательство отошло на второй план из-за предвыборной кампании, которая завершилась 10 сентября голосованием за губернатора Белгородской области и новый созыв Совета депутатов Старооскольского городского округа. Из 25 депутатов, кстати, 11 уже работали в составе прошлого созыва горсовета.

Итоги губернаторских выборов оказались неожиданными: Старый Оскол стал единственным округом, где Евгений Савченко проиграл своему конкуренту, коммунисту Станиславу Панову. На общем исходе голосования это не сказалось, но эксперты назвали результаты Старого Оскола «ложкой дегтя» для вновь избранного губернатора. А после выборов скандал разгорелся с новой силой.

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Депутаты направили в горсовет обращение с требованием рассмотреть вопрос об отставке Александра Гнедых. Дата заседания до сих пор неизвестна. При этом для отставки градоначальника депутаты должны вынести «вотум недоверия» два года подряд. После этого Гнедых станет последним всенародно избранным мэром: далее, согласно новому законодательству, сити-менеджера будут выбирать депутаты после предварительного конкурса.

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При этом мнения о возможном уходе Гнедых явно разделились. Старооскольцы собирают подписи за его отставку (200 человек одобрили петицию — всего в городе более 200 тысяч жителей), но есть и защитники. Депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Анатолий Кондауров, заслуженный учитель РФ Геннадий Кравцов и почетный металлург Михаил Соколов написали открытое письмо губернатору Савченко, в котором заявили, что отставки Гнедых добиваются «зарвавшиеся местные олигархи», которые при действующем мэре «не смогли взять город под свой полный контроль».

Авторы письма считают, что депутаты горсовета действуют не самостоятельно, а руководствуются указаниями именно бизнес-элиты, для которой Гнедых оказался неудобным градоначальником. Результаты губернаторских выборов в округе они объяснили тем, что Савченко оказался втянут в грязную политическую игру и даже не поздравил старооскольцев с Днем города, хотя горожане на пороге кризиса ждут помощи от главы региона.

Стоит отметить, что прошлый глава округа Павел Шишкин был отправлен в отставку губернатором Евгением Савченко в 2013 году. Сам градоначальник причиной, по которой он оказался в немилости у областной власти, назвал конфликт с главами нескольких крупных белгородских предприятий — теми же бизнесменами, с которыми не смог «выстроить диалог» и Александр Гнедых. Тогда своими оппонентами Шишкин в числе прочих назвал руководителей кондитерской фабрики «Славянка», агрохолдинга «Белая птица» и ОАО «КМАпроектжилстрой»