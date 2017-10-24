Новосибирск, 24 октября, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Прошедший в Новосибирске 21 октября митинг против мусорной концессии оставил у некоторой части горожан ощущение наличия личных интересов у организаторов. Внимание привлекло то театральное шоу, открывшее и сопровождавшее протестное мероприятие, которое было призвано отразить интересы значительной части жителей региона и показать властям, что концессионное соглашение, заключенное между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск», должно быть расторгнуто (и привести аргументы такого решения).

Нарядный ослик и тележка с мусором

«Использование элементов шоу на митинге было вызвано двумя причинами. Главная — необходимость привлечь как можно больше участников и усилить медийную поддержку. С тем и другим у организаторов «антиконцессионной» кампании были серьёзные проблемы. Интерес представителей медиа начал ощутимо уменьшаться, поскольку качественно новой информации по этой теме не появлялось, а в то же время власти начали двигаться навстречу протестантам. Это же влияло и на уменьшение желания принять участие в митинге у активистов и простых новосибирцев. У последних налицо отсутствие как серьёзного интереса к этой теме, так и её понимания, поскольку она является комплексной, включающей экономическую, технологическую и экологическую стороны», — отметил ИА REGNUM новосибирский политолог Дмитрий Пучкин.

Эксперт напомнил, что организаторы изначально планировали провести митинг на центральной площади города — площади Ленина — и совместить его с рок-концертом. Это могло привлечь дополнительно как молодежь, так и проходящих мимо горожан. Скорее всего, по этой причине, считает Пучкин, они категорически отказывались от площадки на набережной. Но случайной публики оказалось мало и у ГПНТБ.

«Вопросы финансирования мероприятий этой части гражданского общества Новосибирска являются одной из болезненных тем. На митинги по поводу тарифов на ЖКХ средства на технические вопросы и листовки собирались через соцсети. Затем были круглые столы по этой проблематике, и стали возникать вопросы, кто оплачивает аренду помещений и другое. Внятных ответов не последовало. В самом начале активных действий против «мусорной концессии» в августе при подготовке к научно-практической конференции, где обсуждалась эта тематика и уже высказывались предложения о проведении серии митингов, пошли разговоры, что выделено некое финансирование со стороны потенциальных кандидатов в новые концессионеры, которые объявятся после того, как нынешняя концессия будет расторгнута. В то же время кое-кто предполагал, что, как и во времена антитарифной кампании, средства на это выделяются одной из местных политических сил, находящихся в оппозиции к городским и областным властям», — рассказал политолог.

Но по его словам, никаких внятных ответов на оба эти предположения в публичном пространстве не прозвучало ни в августе, ни сейчас. Подобная непрозрачность в дальнейшем, считает Дмитрий Пучкин, может использоваться оппонентами для дискредитации части гражданского общества.

«Другой возможной причиной использования элементов шоу на субботнем митинге может быть отработка новых технологий проведения массовых мероприятий, которая в дальнейшем может использоваться как во время президентской кампании (в поддержку Владимира Путина или Ксении Собчак), последующих мероприятий этой части оппозиции во время внеочередных выборов губернатора в 2018 году и выборов мэра в 2019 году. То, что это не привело к росту числа участников митинга, вряд ли смущает его организаторов и связанных с ними пиарщиков и некоторых представителей медиа, поскольку уровень медийной поддержки оказался достаточно высоким», — высказал свое мнение Пучкин.

В свою очередь председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отмечает, что «любой митинг стоит каких-то денег».

«И поверьте, игра на баках не самая затратная их часть. Деньги могут собираться как самими участниками (организаторами), так и кем-то из их сторонников. Я не вхожу в состав организаторов митинга против мусорной концессии, а потому мне сложно судить, насколько оправданы подобные предположения», — отметил Антонов, подчеркнув, что если говорить о его гражданской позиции, то, безусловно, предлагаемый вариант концессионного соглашения его как жителя Новосибирской области устраивать не может. Общественный активист уверен, что условия соглашения и месторасположение полигона будут пересмотрены.

Что о проведенном митинге думает руководство ООО «Экология-Новосибирск», редакция ИА REGNUM планирует выяснить в ближайшее время — компании уже направлен запрос.

Отметим, что ранее о возможном расторжении концессионного соглашения на строительство мусоросортировочных комплексов с полигонами в Новосибирской области уже говорил и врио губернатора региона Андрей Травников.

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Несмотря на сдвиг в данном вопросе, в субботу, 21 октября, около 300 новосибирцев вышли на митинг «Нет мусорной афере».

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Организаторы акции протеста подошли к мероприятию с креативом — новосибирцев ожидали игра на мусорных баках и театральный перформанс.

Среди выступающих на митинге были как представители городской и областной власти, различных политических объединений, оппозиции (системной и несистемной), так и общественные активисты.

Напомним, что на момент заключения концессионного соглашения, июнь 2016 года, концессионер обязался построить два мусоросортировочных комплекса с полигонами в с. Раздольном и Верх-Туле. Объём инвестиций в проект — 6,5 млрд рублей, срок действия — 40 лет. А региональные власти гарантировали концессионеру 121 миллиард рублей дохода. Условия соглашения не устраивают противников мусорной концессии, как и близкое расположение одного из МСК к реке Издревой и дачным участкам, а также аэродрому. Не вызывает доверия и экономическая сторона соглашения.