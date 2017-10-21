Мусорные игры: сотни новосибирцев вышли на митинг против мусорной концессии

Новосибирск, , 16:09 — REGNUM Больше года новосибирцы добиваются расторжения концессионного соглашения, заключенного 22 июля 2016 года между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск». Не достигнув своей цели, в субботу, 21 октября, сотни жителей региона вышли на митинг «Нет мусорной афере». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, акция прошла на площадке возле ГПНТБ и собрала сотни людей.

К её организации инициаторы, в числе которых как представители общественности, различных политических объединений, так и действующие депутаты горсовета Новосибирска, законодательного собрания области и местных региональных советов, подошли с креативом. Открыли митинг игрой на мусорных баках и театральным перформансом. Такое начало стало не просто необычным для подобных акций протеста, на которые люди приходят отстаивать свои права с определённым настроем, но и задало дальнейшее настроение всему мероприятию.

По словам корреспондента ИА REGNUM, митинг, на который пришли порядка 300 человек (а по словам организаторов и более того), прошёл довольно спокойно, если не сказать гармонично: каждый из тех, кто планировал высказаться, это сделал. При этом стоит отметить, что выступающие представляли совершенно различные объединения. Были здесь и экологи, и те, кто изучает отходы, и те, кто занимается сбором и сортировкой опасных отходов, и представители власти, общественности, и даже оппозиции, как системной, так и не системной.

Жительница Новосибирска Любовь Говязина пришла на митинг, чтобы поддержать тех, кто выступает против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Раздольном.

«Река Издревая — это такое место, которое вообще нельзя трогать, ни то что туда мусор свозить. Разве можно строить в таком месте. А во-вторых, 6,5 млрд — это какую яму надо вырыть, чтобы такие деньги закопать. Региону и городу место для мусора нужно, но необходимо его найти. Я не знаю удастся ли отстоять территорию возле реки Издревой, но я бы хотела в это верить. Мне кажется, многое зависит ещё от губернатора и от мэра. Все-таки они могут повлиять, но, а мы горожане — все против размещения таких объектов в Раздольном. Я знаю, что на митинг многие хотели бы прийти, но многие уже в возрасте», — отметила ИА REGNUM перед началом акции протеста Любовь Говязина.

Театральный перформанс представлял собой битву двух мусорных титанов — Феробуза Ноздревого и Николы Переработчика. Однако, окончательную победу ни одному из них одержать не удалось — битва не окончена. И как сказал один из организаторов митинга Олег Викторович, от позиции новосибирцев зависит теперь, «кто же из нас будет победителем».

Депутат областного парламента Вадим Агеенко апеллировал к цифрам, отметив, что когда депутаты начали изучать чистую экономику прописанных в концессионном соглашении условий, то поняли, что «именно эта концессия является аферой».

«Всё, что можно было для московской компании «Экология-Новосибирск» наше правительство в показателях завысило: и объёмы, и тарифы — чуть ли не в десять раз, и валовую выручку на одну треть — на 40 млрд рублей. И все эти миллиарды, которые должны были получить и получили бы, если бы не стали расторгать эту концессию, эти концессионеры, были бы выплачены именно за наш с вами счёт. Мы посчитали, что такая концессия крайне невыгодна и жителям Новосибирской области и бюджету, потому что любую копейку, которую не доберёт концессионер, гарантировано должен возместить бюджет области. Мы отработали всю концессию и нашли, что она противоречит и законодательству и здравому смыслу. Сегодня расторжение назрело и оно будет, потому как это юридически свершившийся факт, это наша победа и доказательство того, что такой концессии не место в Новосибирской области», — заявил на митинге Вадим Агеенко.

Выступавшие со сцены противники мусорной концессии в Новосибирской области считают важным, чтобы власть не допускала тех же ошибок и в будущем. «Нам не нужна концессия №2 вместо концессии №1 и в спешке принятые за закрытыми дверьми решения, нам нужны грамотные решения в интересах людей» — отмечали многие из тех, кто сегодня заявлял о своей принципиальной позиции по концессионному соглашению между правительством региона и «Экологией-Новосибирск».

Руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова в очередной раз напомнила, что строительство мусоросортировочного комплекса в Раздольном может причинить большой вред как тем, кто там проживает, так и тем, кто там обитает.

«50 дачных обществ находятся в бассейне реки Издревой, и не в одном из этих обществ не был налажен вывоз мусора. Нам пришлось много работать, проводить десятки различных субботников и расчищать эту территорию. И теперь практически во всех этих дачных обществах налажен регулярный вывоз мусора. Есть, конечно, сложности. Но работа ведётся (…). В этом месте было выявлено большое количество растений, животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. И такой комплекс и полигон уничтожат всю природу этой территории», — подчеркнула она.

Как отмечали со сцены, именно сейчас решается «вопрос на десятки лет вперёд». Те решения, которые принимаются сегодня, напрямую повлияют на будущее города, региона и его жителей. Мусорный вопрос — не просто принцип, это вопрос будущего тех поколений новосибирцев, которым придётся столкнуться с его последствиями.

Директор компании «Огневая технология», которая исследует пробы отходов со свалок, Геннадий Багрянцев считает, что в Новосибирске нужно начать строить заводы.

«Если мусор начинают разбирать без термообработки, то там все самые различные инфекции могут быть. Нужно делать такие средства защиты и промывки, что этого становится невыгодно и никто делать этого не будет. Поэтому надо строить заводы и принимать весь мусор, кроме опасных отходов и разрабатывать методы. В Новосибирске реально сегодня строить такие заводы. Завод будет стоить порядка 1,2 и 1,5 млрд рублей. Чтобы решить все проблемы Новосибирской области нужно около 6, 5 млрд рублей», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Багрянцев.

В итоге собравшиеся на митинг сотни новосибирцев сошлись в том, что будут до последнего настаивать на расторжении концессионного соглашения, которое сегодня для них тождественно «мусорной афере». И они верят, что врио губернатора Андрей Травников, который недавно встал во главе региона, примет правильное, по их мнению, решение. Тем более, что и сам Травников недавно выразил намерение солидарное с мнениями вышедших на акцию протеста. 17 октября 2017 года глава области заявил о намерении расторгнуть концессионное соглашение правительства региона с «Экологией-Новосибирск». И это вселило в новосибирцев надежду, но отказываться от проведения митинга они не стали, отметив, что поверят властям только после того, как документ о расторжении будет подписан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области потребовало от правительства региона разорвать два дополнительных соглашения к мусорной концессии, которая вызывает много вопросов как у рядовых граждан, так и у представителей власти и даже экологов и представителей Росавиации.

Почему противники заключённого концессионного соглашения на утилизацию мусора в регионе так активно призывают и даже требуют его разрыва? Просто потому, что они считают её «мусорной аферой». В подтверждение своей правоты они приводят данные, что это приведёт к увеличению тарифа на вывоз мусора в 3−5 раз; к перетеканию доходов жителей и области «в карман бизнеса на 40 лет вперёд»; к падению самолётов из-за того, что полигоны, где всегда много птиц, планируется расположить около аэродромов (что, к тому же, запрещено законом) и т.д. И судя по тому, что дело движется к разрыву соглашения, а власти всё активнее становятся на сторону противников мусорной концессии, не всё так просто в этих мусорных играх, в которые уже который год играют власти и концессионер.

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