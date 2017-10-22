Москва, 23 октября, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 октября, в Госдуме на парламентских слушаниях представители профильных министерств, ведомств, депутаты, эксперты обсудят направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») рассказал ИА REGNUM, что ждет рыбную отрасль, почему необходим парламентский контроль, а также затронул вызвавшую дискуссию тему инвестиционных квот:

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В 2016 году принят федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», предусматривающий изменения в подходах к государственному регулированию рыбной отрасли, которые должны привести к ее переходу на качественно новый уровень, создать условия для модернизации производства и обновления флота. Основные нормы закона вступят в силу с 1 января 2019 года.

Основной задачей нового закона является укрепление продовольственной безопасности, обеспечение населения высококачественной, доступной отечественной рыбной продукцией, что будет способствовать уходу от сырьевой направленности в рыбной отрасли.

Надо сказать, что рыбная отрасль в России сегодня переживает этап реформ и модернизации. В этой связи нам необходимо обсудить вопросы обновления рыбопромыслового флота, создания портовой инфраструктуры, логистики поставок и изменения баланса импорта-экспорта рыбной продукции, а также узнать о готовности отрасли к применению норм нового закона.

Квоты — на контроль

В 2018 году произойдет перезаключение на новый срок большей части договоров на закрепление долей квот за пользователями. В соответствии с новыми изменениями, они будут перезаключаться на 15-летний срок. В этой связи до конца 2017 года нужно провести заявочную кампанию и отбор инвестпроектов. По мнению депутатов комитета, здесь необходим тщательный мониторинг правоприменения, поэтому решением комитета от 26 сентября 2017 года новый закон включен в перечень направлений осуществления парламентского контроля.

Целесообразны ли какие-то изменения в закон, покажет только соответствующая правоприменительная практика, на формирование которой, как показывает опыт, должно уйти не менее трех-пяти лет.

Со своей стороны, наш комитет будет держать «руку на пульсе», мониторить ситуацию с правоприменением закона и при необходимости выступать с инициативой разработки соответствующих законодательных механизмов.

Вообще сегодня наиболее актуален вопрос добросовестности пользователей. С одной стороны, законодатель формирует условия для получения такими пользователями преференций при распределении ресурса, с другой стороны, работает над установлением жестких критериев такой добросовестности для исключения возможности злоупотребления правовыми пробелами в указанной части, а также неэффективного использования государственного ресурса. Кстати, вопрос добросовестности также существенно затронут указанным законом в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере рыбоводства. Внесены изменения в закон об аквакультуре, согласно которым договор пользования рыбоводным участком заключается без торгов с хозяйствами, ранее добросовестно осуществлявшими аквакультуру.

Стоит отметить, что в вопросе аквакультуры работа в этом направлении будет завершена после того, как действующая норма будет применима к рыбоводам Крыма, которые в настоящее время пока не могут воспользоваться указанной преференцией. Более подробно о сложившейся ситуации нам позднее расскажут представители минсельхоза Республики Крым в рамках видео-конференц-связи.

Инвестквоты

Что касается наиболее обсуждаемой новеллы закона — инвестиционных квот, то здесь мы знаем, что правительством фактически завершена работа по формированию нормативных правовых актов, необходимых для ее реализации.

Учитывая, что, по экспертным оценкам, в ближайшей перспективе отрасли необходимо не менее 50 новых судов и несколько крупных рыбоперерабатывающих заводов, а на продукцию с высокой добавленной стоимостью сегодня приходится не более 30% в общем объеме производства рыбной продукции, государственная поддержка в виде инвестиционных квот является крайне актуальной. В случае успешной реализации закона в указанной части в отрасль должно быть привлечено не менее 200 млрд рублей инвестиций до 2022 года.

Инвестиционные квоты должны стать стимулом для развития отрасли, модернизации существующих и строительства новых объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, судов рыбопромыслового флота, холодильных производственных мощностей. Адекватная государственная политика, направленная на формирование и реализацию механизма долгосрочного и эффективного управления водными биологическими ресурсами, развитие аквакультуры, активизацию международного сотрудничества Российской Федерации в области рыболовства, является залогом успешного функционирования российского рыбохозяйственного комплекса, в том числе в равных конкурентных условиях с развитыми странами.

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