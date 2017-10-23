Кто клюнет на инвестквоту? В Госдуме обсудят «бонусы» за обновление флота

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 23 октября, пройдут парламентские слушания, посвященные реформе рыбной отрасли, сообщает ИА REGNUM. Особое внимание предполагается уделить вопросам развития строительства рыбопромысловых судов на российских верфях. Для модернизации флота предлагается использовать и «бонус» — инвестквоты.

Действующий рыбопромысловый флот

По данным комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, рыбопромысловый флот РФ состоит из около 2,2 тыс. судов различного назначения (рыбопромысловых добывающих, обрабатывающих, приемотранспортных рефрижераторов, научно-исследовательских судов для рыбохозяйственных и океанографических исследований, учебных, рыбоохранных судов и судов аварийно-спасательного обеспечения), 65−70% из них имеет возраст, превышающий 25−30 лет, а свыше 90% судов эксплуатируется сверх нормативного срока службы. Пополнение флота осуществлялось в основном (около 88%) бывшими в эксплуатации судами иностранной постройки.

По данным Росрыболовства, в настоящее время промысел в осуществляется 880 судами. Так, промысел в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне осуществляется 639 судами, из которых крупнотоннажные траулеры-процессоры — 82 ед., среднетоннажные добывающие суда и суда-процессоры — 302 ед., малотоннажные добывающие суда — 255 ед. Средний возраст судов в Дальневосточном рыбохозяйственной бассейне — 27 лет.

В Северном рыбохозяйственном бассейне — 188 судами, в том числе крупнотоннажные траулеры-процессоры — 28 ед., среднетоннажные добывающие суда и суда процессоры — 107 ед., малотоннажные добывающие суда — 53 ед. Средний возраст судов в Северном рыбохозяйственном бассейне — 26 лет.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне — 53 судами, из них среднетоннажные добывающие суда и суда-процессоры — 20 ед., малотоннажные добывающие суда — 33 ед. Средний возраст судов — 34 года.

Квоты на инвестиционные цели

Для стимулирования строительства современных судов рыбопромыслового флота президентом РФ Владимиром Путиным поручено внести изменения в законодательство, предусматривающие выделение до 20% квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели (закупка новых судов рыбопромыслового флота, построенных на российских верфях, и строительство объектов переработки водных биологических ресурсов), и представить предложения о порядке распределения указанных квот.

В июле 2016 года Госдума приняла закон, по нему право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в отношении которых выделена квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели, в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства предоставляется юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям при условии реализации инвестиционных проектов по строительству рыбоперерабатывающих заводов, построенных на территории страны или судов рыбопромыслового флота, построенных на отечественных предприятиях судостроительной промышленности.

Общий допустимый улов определенных видов водных биологических ресурсов, распределяемый применительно к квотам на инвестиционные цели, не будет превышать 20% общих допустимых уловов таких водных биологических ресурсов, распределяемых применительно к квотам добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства или к квотам добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленным Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства.

Максимальный объем части общего допустимого улова определенных видов водных биологических ресурсов в определенных районах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержденный применительно к квоте на инвестиционные цели, распределяемый между лицами, которым принадлежат на праве собственности или на основании договора финансовой аренды (лизинга) рыбоперерабатывающие заводы, построенные на территории Российской Федерации, не должен превышать 25% общего допустимого улова водных биологических ресурсов, распределяемого применительно к квотам на инвестиционные цели.

Предполагается, что оставшаяся наибольшая часть указанных объемов общего допустимого улова водных биологических ресурсов распределяется между лицами, которым принадлежат на праве собственности или на основании договора финансовой аренды (лизинга) суда рыбопромыслового флота, построенные на российских судостроительных верфях.

Что ловить на инвестквоту?

Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых выделена квота на инвестиционные цели, дополнен помимо основных квотируемых промысловых видов водных биологических ресурсов (треска, пикша, минтай, сельдь тихоокеанская), на долю которых приходится более 80% добычи квотируемых объектов водных биологических ресурсов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах, в том числе семью «квотируемыми» промысловыми видами водных биологических ресурсов (камбалы дальневосточные, терпуг, кальмар командорский, макрурус, навага, палтус черный и палтус белокорый), запасы которых имеют стабильный характер, а объемы добычи составляют свыше 20 тысяч тонн в год.

Ожидания правительства

Предполагается, что реализация подготовленных нормативных актов правительства обеспечит изменение структуры производства по видам продукции из водных биологических ресурсов с увеличением добавленной стоимости применительно к рассматриваемым рынкам (продукция из минтая, сельди, трески и пикши). Новая структура производства обеспечит также изменение структуры предложения и потребления продукции из водных биологических ресурсов, включая их переработку на территории Российской Федерации и на российских рыбопромысловых судах.

Более того, по имеющейся в профильном комитете Госдумы информации, рыбопромышленники приступили к разработке проектной документации по строительству судов рыбопромыслового флота и к строительству ряда объектов для участия в заявительной кампании на закрепление долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели.

Этапы реализации инвестпроектов

Заявительная компания. В период проведения заявительной компании инвесторы могут подать заявления и документы к нему для участия в процедуре отбора инвестиционных проектов с последующим распределением и закреплением квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. В 2017 году сроки подачи заявлений до декабря, в последующие годы — с 1 марта по 30 июня текущего года.

Отбор инвестиционных проектов. В рамках этапа осуществляется рассмотрение поступивших заявлений комиссией и рабочей группой по отбору инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях, и (или) предприятиям как имущественным комплексом, предусмотренным статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенным для производства рыбной и иной продукции и построенным на территории Российской Федерации, а также отбор инвестиционных проектов, включая, при наличии оснований, конкурентной процедуры отбора инвестиционных проектов, проведение процедуры «аукциона на понижение». Срок — до 3 месяцев с даты завершения подачи заявлений.

Распределение и закрепление долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. На этом этапе подписывается акт о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства или прибрежного рыболовства и заключается договор. Срок — до полутора месяцев со дня подписания акта в установленном порядке.

Строительство объекта инвестиций. В соответствии с пунктом 7 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам строительство объекта инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта должно быть начато не ранее 1 января 2016 г. При этом под началом строительства судна в настоящем документе понимается закладка киля судна.

Под началом строительства предприятия понимается получение разрешения на строительство объекта инвестиций в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ.

Срок реализации инвестиционного проекта в совокупности с регистрацией имущественных прав на объект инвестиций не может составлять более 5 лет со дня заключения договора. Срок может продлеваться в совокупности не более чем на 1 год при соблюдении одного из особых условий договора, по согласованию с Росрыболовством и Минпромторгом.

Реализация инвестиционных проектов. На этом этапе осуществляется добыча (вылов) водных биологических ресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в соответствии с заключенным договором в течение 15 лет инвестором, которому принадлежит на праве собственности или на основании договора финансовой аренды (договора лизинга) введенный в эксплуатацию объект инвестиций, имущественные права на который зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что еще предлагает Минсельхоз

Для планирования размещения заказов министерство предлагает подготовить схему по федеральным округам Российской Федерации имеющихся мощностей верфей для строительства рыбопромысловых судов с учетом действующей загрузки для обеспечения реализации механизма инвестиционных квот. Также среди предложений — разработка комплекса мер по повышению конкурентоспособности судостроительных предприятий, в том числе по их техническому перевооружению и пополнению квалифицированными кадрами.

Также Минсельхоз настаивает на пролонгации срока действия мер государственной поддержки, оказываемых в соответствии с Правилами предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 — 2016 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 — 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, утвержденных постановлением правительства РФ, для заключенных договоров до 2019 года.

Кроме того, предлагается внести изменения в Правила предоставления субсидий российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008 — 2016 годах на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 — 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов в части компенсации 100% ключевой ставки, установленной ЦБ при поддержке строительства мало‑ и среднетоннажных специализированных судов рыбопромыслового флота для Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского рыбохозяйственных бассейнов.