Киев, 21 октября, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступающий у здания Верховной Рады в Киеве, представил свой план «спасения Украины за 70 дней». Об этом передает корреспондент РИА «Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным агентства, политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и «представил свою программу».

В частности, Саакашвили транслировал слайды, в которых указывались законопроекты, которые, по его мнению, необходимо принять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября текущего года у здания Верховной Рады Украины в Киеве началась бессрочная акция протеста сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и представителей других оппозиционных партий.

Митингующие требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, реформы законодательства и отмены депутатской неприкосновенности.

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