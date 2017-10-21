Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Cочи на сессии «Молодежь-2030. Образ будущего», Президент РФ Владимир Путин призвал молодежь не забывать о нравственно-этических основах в выбранной профессии.

Kremlin.ru Владимир Путин на ВФМС-2017

Владимир Путин привел в пример сферу генной инженерии, которая дает «потрясающие возможности в области фармакологии, новых лекарств, изменения человеческого кода, если человек страдает генетическими заболеваниями».

В то же время президент отметил, что такие технологии дают возможность «влезать в генетический код, созданный природой».

«Человек сможет создавать человека с заданными характеристиками, это может быть гениальный математик, музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха, без боли и чувства сострадания», — цитирует ТАСС слова Путина Владимира.

Именно поэтому, по словам российского лидера, занимаясь любым делом, важно иметь нравственные и этические ориентиры.

«Чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные и этические основы нашего дела. Всё, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его. Я именно этого и хочу вам пожелать», — сказал он участникам ВФМС.

Президент России Владимир Путин считает, что в будущем успешными станут те люди, которые не только обладают набором знаний, но также могут креативно мыслить и работать в команде.

«Конкурентные преимущества получат те люди, которые не просто обладают набором интересных и важных знаний, а обладают тем, что сегодня называют soft skills — и креативным, и плановым, и другими видами мышления», — рассказал Владимир Путин.

По его словам, абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто сможет не только думать по-современному, но будет накапливать знания из совершенно разных областей науки. При этом важно также уметь применять эти знания на практике, чтобы решать «поставленные перед всеми нами задачи».

Новые технологии, по мнению Владимира Путина, должны быть прикладными и реализуемыми. В качестве примера российский лидер привел технологию по получению энергии из сжигания отходов.

«Почти во всем мире энергию от сжигания мусора дотируют, она не является конкурентоспособной. Пока мы будем дотировать ее из бюджета, это не будет иметь серьезного распространения», — отметил Президент РФ.

По его словам, именно поэтому нужно добиваться того, чтобы технологии были по-настоящему рабочими и внедрялись в широкую практику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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