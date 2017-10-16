Путин: Соперничество стран не должно переходить во вражду

Краснодар, , 02:29 — REGNUM Государствам стоит прекратить воспринимать друг друга как соперников, а также избегать перерастания соперничества во вражду и войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в процессе общения с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По словам российского лидера, страны тратят большой объем ресурсов на соперничество, вместо того, чтобы сотрудничать и сообща решать проблемы. Стремление оставить соперников позади далеко не всегда идет на пользу и победителям, и проигравшим.

«Нужно перестать смотреть друг на друга как на соперников. Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но, в принципе, к этому надо стремиться», — сказал он.

Глава государства добавил, что странам необходимо усиливать «вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем». Только это позволит выстроить отношения на межгосударственному уровне, что всем пойдет на пользу.

«Во всяком случае, нужно стремиться к тому, чтобы это соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило во вражду и тем более в войну», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября президент РФ Владимир Путин объявил об открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Фестиваль стартовал 14 октября в Москве, однако его главные события пройдут с 15 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками фестиваля станут представители более чем 180 стран мира.

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