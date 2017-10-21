Москва, 21 октября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Восстановление санкций ООН в отношении Ирана не представляется возможным, потому что руководство исламской республики выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения по ядерной программе, заявил 21 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению.

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«Для нас нет сомнений, что Иран выполняет все условия имеющейся договоренности. Как подчеркивал гендиректор МАГАТЭ, это касается вопросов доступа на объекты в Иране в контексте Дополнительного протокола о гарантиях», — сказал Рябков.

Вместе с тем заявления американской стороны о возможном выходе из ядерного соглашения многое поставили под вопрос. По словам дипломата, из-за решений президента США Дональда Трампа вопрос мировой безопасности был передан на откуп деятелям, далеким от содержания договоренностей.

«США в очередной раз взяли вопросы мировой безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным процессам, отдали эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части имеющейся договоренности», — цитирует «РИА Новости» замминистра.

Рядков пояснил, что формальное объявление о выходе США сделано не было, однако суть вопроса понятна, и впереди дипломатов ожидает «время консультаций и анализа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трампнеоднократно заявлял, что ядерное соглашение с Тегераном не соответствует интересам США и от него следует избавиться. 13 октября позицию американской стороны по вопросу соглашения с Ираном озвучил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он заявил, что США намерены остаться участником ядерной сделки с Ираном, однако не исключают выхода из соглашения, если не смогут изменить этот документ.

Этот шаг Белого дома вызвал критику со стороны остальных участников ядерной сделки, которые в свою очередь подтвердили, что Иран не нарушал условия данного соглашения.

Сделка между Ираном с одной стороны и Россией, США, Китаем, Францией, Германией и Великобританией с другой была заключена в 2015 году. В соответствии с ней Тегеран обязуется свернуть разработку ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.