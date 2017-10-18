Хаменеи назвал условие выхода Ирана из ядерного соглашения

Тегеран, , 15:14 — REGNUM Иран не станет выходить из ядерного соглашения до тех пор, пока другие стороны его придерживаются, передает 18 октября телеканал IRIB со ссылкой на верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Пока противоположная сторона не разорвет соглашение, мы также не будем его разрывать. Однако если соглашение будет разорвано, мы разорвем его в клочья», — цитирует IRIB слова Хаменеи.

В своем выступлении он приветствовал позицию Евросоюза, озвученную главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Ранее они сообщали, что не видят возможности пересмотреть соглашение целиком или частично. Вместе с тем, позицию европейских стран Хаменеи считает недостаточной для того, чтобы президент США не разорвал соглашение.

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Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ядерное соглашение с Тегераном не соответствует интересам США и от него следует избавиться. 13 октября позицию американской стороны по вопросу соглашения с Ираном озвучил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он заявил, что США намерены остаться участником ядерной сделки с Ираном, однако не исключает выхода из соглашения, если не сможет изменить этот документ.

Сделка между Ираном с одной стороны и Россией, США, Китаем, Францией, Германией и Великобританией с другой была заключена в 2015 году. В соответствии с ней Тегеран обязуется свернуть разработку ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.

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