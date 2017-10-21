Варшава, 21 октября, 2017, 04:15 — ИА Регнум. Закон, позволяющий сносить советские памятники, 21 октября вступил в силу в Польше.

Rp.pl Демонтаж барельефа с памятника Черняховскому в Польше

Снос памятников возможен в рамках обновленного закона о декоммунизации. Согласно этому документу, коммунизм объявляется тоталитарной идеологией.

Теперь мемориалы на территории страны могут быть демонтированы по решению органов местного самоуправления — если их существование противоречит закону о декоммунизации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2017 года (в 76-ю годовщину нападения фашистской Германии на СССР) Варшава приняла закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от нацистов во время Великой Отечественной войны.

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17 июля 2017 года польский президент Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. Они вступают в силу через три месяца с момента подписания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года вандалы осквернили памятник солдатам Красной армии в городе Щирк (Польша). Российский МИД выразил требование восстановить первоначальный облик памятника и наказать виновных.