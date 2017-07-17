Президент Польши подписал закон, позволяющий сносить советские памятники

Варшава, , 17:06 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба польского президента.

«Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования», — сказано в сообщении пресс-службы президента Польши.

В соответствии с этими поправками в Польше станет невозможно устанавливать памятники, которые, по мнению властей, «пропагандируют тоталитарный строй».

«Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать», — сказано в законе.

Однако запрет не касается памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории «кладбищ или иных мест упокоения», выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются «в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя», а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

Поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма вступают в силу через три месяца с момента подписания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня польский сейм подавляющим большинством голосов принял поправки к закону о декоммунизации. Используя эти поправки, польские власти смогут снести почти 500 памятников советской эпохи.