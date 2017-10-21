Москва, 21 октября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В России вступил в силу новый регламент ГИБДД. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Громадская, административный регламент изменили с точки зрения усиления власти ГИБДД. Также был взят курс на усиление административной ответственности водителей.

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Напомним, что из нового административного регламента исключены положения, согласно которым при оформлении ДТП сотрудники полиции выдавали справку участникам происшествия.

«На наш взгляд, это необходимо согласовать со страховщиками, поскольку до сих пор такие требования предъявляются и в рамках страхования КАСКО и ОСАГО, потому что закон об ОСАГО не претерпел изменений. Если порядок подтверждения страхового случая ДТП изменяется, то необходимо вносить изменения на законодательном уровне, изменения в ОСАГО. Если органы ГИБДД буду подтверждать ДТП другими документами, они должны тоже это как-то отразить, теперь считается постановление об административном правонарушении или ещё каким-то документом, необходимо как-то коррелировать это с законом об ОСАГО, иначе возникнут вопросы при получении страховых выплат», — отметила Громадская.

Следующий пункт касается остановки водителей сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов. В связи с тем, что количество постов ДПС за последние годы сократилось втрое, а количество граждан, управляющих автомобилями без прав, выросло, для обеспечения общественной безопасности было принято решение усилить контроль на улично-дорожной сети. Теперь, с 20 октября 2017 года, останавливать транспортные средства с целью проверки документов можно и вне стационарных постов ДПС, то есть при несении службы сотрудниками как в пешем порядке, так и на патрульном транспорте (автомобиле, мотоцикле).

Также новые изменения вносят коррективы в процесс фотовидеосъемки общения с сотрудниками Госавтоинспекции. Так, в новом приказе о работе ДПС отсутствует положение, которое бы запрещало сотрудникам Госавтоинспекции препятствовать гражданам производить фотовидеосъемку общения с сотрудниками.

«Госавтоинспекция поясняет: инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи. Ограничение такого права возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции, в этом случае сотрудник ДПС должен проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру», — пояснили на сайте госавтоинспекции.

По мнению адвоката Светланы Громадской, если такое средство, как видеозапись, хотят отменить, то ситуацию можно назвать критической.

«Это положение противоречит действующему законодательству, помимо того, что существенно ограничивает водителя в правах. Также стоит взять во внимание тот факт, что у нас подтверждением дорожно-транспортного происшествия являются показания сотрудника ГИБДД, и в судах эти показания имеют больший вес. С этих позиций такие нововведения существенно ущемляют права водителя, потому что иным способом подтвердить действия сотрудника ГИБДД не представляется возможным. Теперь остаются свидетельские показания. Хотя на законодательном уровне процессуальный закон допускает подтверждение каких-либо показаний, в том числе, видеозаписью», — подчеркнула Громадская.

Поправки также касаются технического регламента. Например, исключили возможность изъятия водительских прав и снятия номеров. Кроме того, теперь инспектору можно предъявлять не только традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного полиса. Также прописана процедура оформления ДТП без участия понятых, которая действует с 2014 года.

Добавим, приказ МВД России от 23 сентября 2017 года № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» пришёл на смену административному регламенту, утверждённому в 2009 году.

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