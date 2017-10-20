Тбилиси, 20 октября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Россия занимает первое место по экспорту из Грузии, который в январе-сентябре 2017 года достиг $274 млн. По информации Национальной службы статистики Грузии, это на $142 млн выше показателя аналогичного периода 2016 года.

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За этот же период импорт из России в Грузию составил $523 млн, что на $43 млн превышает показатель аналогичного периода 2016 года. В целом внешнеторговый оборот между Грузией и Россией вырос на $194 млн и достиг $806 млн. По этому показателю Россия заняла второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии.

Лидером по объёмам внешнеторгового оборота с Грузией в январе-сентябре текущего года была Турция ($1,12 млрд, что на $0,02 млрд ниже показателя аналогичного периода прошлого года). Турция занимает первое место по импорту в Грузию ($952 млн), но уступает России и Азербайджану ($168 млн) по экспорту из Грузии ($165 млн).

В январе-сентябре 2016 года и в течение всего прошлого года крупнейшим торговым партнером Грузии была Канада, что в Национальной службе статистики Грузии объясняли поставкой из Канады лекарств для лечения гепатита С.

Третьим крупнейшим торговым партнером Грузии является Китай, импорт из которого составил $480 млн, а экспорт — $160 млн.

Общий объем внешнеторгового оборота Грузии в январе-сентябре 2017 года достиг $7 567,5 млн, что на 12,1% выше показателя за январь-сентябрь прошлого года. При этом импорт увеличился на 7,4%, до $5 627,2 млн, а экспорт вырос на 28,3%, до $1940,3 млн. Без учета реэкспорта экспорт составил $1515,3 млн, что также на 26,7% выше показателя за январь-сентябрь прошлого года.

Внешнеторговый оборот со странами ЕС составил $2 064,9 млн, в том числе экспорт достиг $462,5 млн, а импорт — $1 602, 4 млн. Доля стран ЕС в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии составила 27,3%. Хотя Национальная служба статистики Грузии утверждает, что все три показателя возросли соответственно — на 5,6%, 18,9% и 2,3%, данные этой же службы за январь-сентябрь прошлого года свидетельствуют об обратном. Внешнеторговый оборот Грузии со странами ЕС в январе-сентябре 2016 года составлял $2 554 млн, экспорт — $389 млн, а импорт достигал $ 2 165 млн.

Оппозиционно настроенные политики и эксперты считают эту «ошибку» не случайной и предполагают, что правительство Грузии таким образом пытается скрыть от граждан реальное состояние дел во внешней торговле с ЕС.

Страны СНГ в этом году опередили страны Евросоюза по внешней торговле с Грузией. Внешнеторговый оборот с этой группой стран в январе-сентябре достиг $2 484,2 млн, что на 31,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 59%, до $785,4 млн, импорт увеличился на 21%, до $1 642,8 млн. Доля стран СНГ в общем объеме внешнеторгового оборота Грузии достигла 32,1%. По данным за январь-сентябрь прошлого года, внешнеторговый оборот Грузии со странами СНГ составлял $1 865 млн, а доля стран СНГ в общем объеме внешнеторгового оборота — 20%. Доля стран ЕС в тот же период достигала 28%.

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