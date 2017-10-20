Москва, 20 октября, 2017, 20:36 — ИА Регнум. В самом ближайшем будущем блокчейн заменит избиркомы, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия») 20 октября на панельной коворкинг-сессии в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит с 14 по 22 октября в Сочи. Председатель столичного парламента отметил, что Москва занимает ведущие позиции в мире по использованию электронных сервисов и инновационных технологий, а также вышла на первое место по уровню удовлетворённости населения госуслугами и заняла второе место в категории городских информационных сервисов, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Crypto.by Блокчейн

«Наша столица входит в тройку городов с самой развитой сетью электронных услуг. Мы не стоим на месте и стараемся применять всё новое. Сегодня столичные власти прорабатывают вопрос внедрения технологии блокчейн в городские порталы и сервисы. Следующим этапом должно стать электронное голосование, и блокчейн как раз позволяет решить проблему с тайной голосования. Уверен, что в самом ближайшем будущем блокчейн заменит избиркомы», — подчеркнул Алексей Шапошников.

Он добавил, что пока к использованию данной технологии на реальных выборах не пришло ещё ни одно государство. На предварительном этапе блокчейн нужно тестировать на всевозможных праймериз, выборах в молодежные парламенты и любых других голосованиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем с 16 по 18 октября московском международном форуме «Открытые инновации», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что блокчейн играет особую роль в современном мире. Он также заявил, что в скором времени цифровые технологии будут применяться в отдалённых районах России — к интернету будут подключены все школы и больницы.

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