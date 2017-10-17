Медведев о блокчейне: «Мы не будем строить цифровой колхоз»

Москва, , 14:21 — REGNUM В ближайшее время начнётся создание сети мобильной связи пятого поколения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 октября на международном форуме «Открытые инновации», сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, это сложная задача, которая требует больших вложений, но данная инновация заметно ускорит развитие высокотехнологичных компаний и привлечет инвестиции в страну.

«Наша страна занимает уникальное положение на рынке цифровых технологий в силу масштаба страны. Цифровые технологии значительно экономят время, у нас более половины государственных услуг доступны в цифровой форме. На этом останавливаться не планируем, будем подключать к интернету удаленные районы, больницы, школы. Цифровые технологии будут применяться в аграрном производстве», — заявил Медведев.

Он добавил, что общий объём интернет-торговли в 2016 году составил 1 триллион рублей. По его словам, это всего 3% от объёма розничной торговли, и останавливаться на данных результатах власти не намерены. Министр отметил, что сейчас значительная часть покупок совершается в интернете, это заметно экономит время.

Также Дмитрий Медведев обратил внимание на особую роль развития блокчейна в современном мире. По его мнению, технологии блокчейна способны радикально трансформировать юридические операции, связанные с учётом, использованием контрактов.

«При всякой трансформации происходит много пены. Бум на рынке криптовалют, другие инициативы на базе блокчейна при отсутствии чётких правил могут сгенерировать серьёзные риски. Мы не будем строить цифровой колхоз. Будем продвигать наработки на глобальные рынки», — подчеркнул премьер.