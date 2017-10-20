Минск, 20 октября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Александр Лукашенко действует против России, он ее нигде никогда не поддерживает. Об этом ИА REGNUM заявил политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, прокомментировав разворот Европейского союза в сторону белорусского президента и мотивы приглашения его на саммит «Восточного партнерства».

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Лукашенко не союзник России, он союзник российского газа и нефти, бизнеса, рынка. Это уникальное оружие против России, которое Москва сама и оплачивает», — считает Суздальцев.

По словам эксперта, президент Белоруссии ищет себе лучшего позиционирования на международной арене. С 2014 года, когда Крым вошел в состав России, он сделал выводы, что ему необходимо укрепить западное направление внешней политики, чтобы его легитимность подтверждалась контактами с ЕС и США.

«Понимая, что он мало того, что не признал независимость Южной Осетии, но он также не признал присоединение Крыма к России. И поддержал товарища Турчинова в феврале 2014 года, имеет серьезные торговые отношения с нынешней Украиной. Содействовал Минскому процессу и работе контактных групп. То есть он немало сделал, чтобы продемонстрировать свою независимость от России. И теперь он рассчитывает на какие-то ответные шаги со стороны Запада», — говорит политолог.

Некоторые результаты такой политики, отмечает Суздальцев, уже есть: весной 2015 года с Белоруссии сняли санкции, Запад признал президентские выборы в 2015 году, когда Лукашенко пошел на пятый срок.

«Теперь он хочет получить деньги, кредиты, технологии, инвестиции, но этого пока нет. Однако Евросоюз понимает, что Белоруссия экономически очень зависима от России. Стратегия у Минска здесь простая — постараться сделать геополитический поворот в сторону Запада, потому что белорусский президент, белорусская элита не верят, что Россия устоит под давлением санкций. И считают, что теперь нужно, пользуясь российскими дотациями, постараться быть на той стороне», — считает аналитик.

Он также уверен, что Александр Лукашенко приглашение в Брюссель примет.

«Саммит «Восточного партнерства», конечно же, важнейший рубеж. То есть Лукашенко приезжает в Брюссель, где выходит на прямые контакты с лидерами Запада, что позволит ему сформировать новые позиции. Проблема состоит в том, чтобы провести этот геополитический разворот на Запад, не затрагивая интересы России. Потому Лукашенко пытается присвоить себе статус переговорщика и посредника. Для этого запущен проект «Хельсинки-2». Но здесь у него ничего не получается — Лукашенко имеет очень своеобразную харизму с негативным оттенком и в России, и за рубежом, на том же Западе. Представить его посредником между США и Россией невозможно принципиально. Лукашенко хочет и перейти на сторону Запада, и сохранить при этом российские дотации.

Это многоходовая стратегия, очень продуманная. Управляет ею министр иностранных дел республики Владимир Макей, который получил массу авансов на Западе. Но перед Лукашенко стоит еще одна проблема — переключить эти авансы на себя. А с этим могут быть определенные сложности в силу наличия собственных политических амбиций Макея», — говорит Андрей Суздальцев.

Напомним, в адрес белорусского руководства направлено приглашение на саммит «Восточного партнерства» — проекта Европейского союза, нацеленного на укрепление интеграционных связей со странами бывшего СССР — Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией. Мероприятие состоится 24 ноября в Брюсселе. Кто будет представлять официальный Минск, пока не известно, однако в отличие от предыдущих саммитов в этот раз это может сделать и сам Александр Лукашенко.

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