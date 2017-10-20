Минск, 20 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Белоруссия продолжает поставлять на Украину нефть. Так, сегодня, 20 октября, по системе магистральных нефтепроводов «Дружба» на участке Мозырь-Броды, обслуживаемый ООО «Гомельтранснефть Дружба», была перекачана миллиардная тонна нефти. Об этом сообщили в отделе социального развития предприятия.

lalabell68 Нефтяная вышка

Объем в 1 млрд тонн черного золота назвали «историческим рубежом», для достижения которого предприятию понадобилось 53 года работы. Этот показатель был зафиксирован сегодня в 12:45 на главной линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь». Отмечается, что речь идет о поставках чистой нефти, то есть без учета массы воды, хлористых солей и механических примесей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» и украинская «Укртранснафта» подписали соглашение об эффективном использовании нефтепровода «Дружба» на участке Мозырь — Броды. Причем на этом заседании присутствовали представители и Каспийского трубопроводного консорциума и польской компании PERN Przyjazń.

В 2016 году Белоруссия и Украина начали поиск альтернативных российским источников нефти. В частности, стороны обсуждали возможность импорта иранской и азербайджанской нефти в порт Южный под Одессой и до нефтеперерабатывающего завода в Мозыре по нефтепроводам «Одесса — Броды» и «Мозырь — Броды». Эксперты полагают, что всё это свидетельствует о том, что Белоруссия и Украина ведут систематическую работу над диверсификацией нефтяных поставок в Восточную Европу.

Комментируя подписание соглашения об эффективном использовании нефтепровода «Дружба» на участке Мозырь — Броды, шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик не без иронии отмечал, что таким образом Минск признает, что является самостоятельным платежеспособным государством, и поэтому может покупать российскую нефть по мировым ценам, а не по скидкам, как это происходит сейчас.

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В свою очередь, гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова предположил, что заключение соответствующего соглашения — это новый этап шантажа России Белоруссией. При этом РФ поставляет нефть на территорию Белоруссии на льготных условиях, то есть намного ниже общепринятых в мире. С такими условиями не может физически конкурировать никакой азербайджанский, иранский поставщик.

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Напомним также, что в июле состоялась встреча президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Они обсуждали возможность организации поставок нефти через украинскую территорию.