Вашингтон, 20 октября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия ведет войну против стран мира своим способом: вмешиваясь в дела государств. Делает она это потому, что российские вооруженные силы «недостаточно велики», заявила Хейли в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

Бревно в глазу

Она назвала такое якобы вмешательство «предпочитаемым ими оружием», призвав посмотреть на Францию и другие страны. «Они это делают повсюду», — сказала Хейли.

Говоря об экономиках России и Китая, постпред призвала смотреть на эти страны как на важных игроков. Однако у России, по ее мнению, недостаточно большие вооруженные силы и нет сильной экономики.

«Поэтому они (Россия — ИА REGNUM ) влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос», — сказала Хейли, пояснив, что Москву следует привлечь к ответственности за «вмешательство» в дела США.

Посольство России в США в ответ выпустило комментарий, в котором назвало подобные высказывания «измышлениями». По сути, уточнили в посольстве, она обвинила Россию в том, что в 2016 году страна «развязала военные действия» против Америки.

«Никаких доказательств при этом не привела», — говорится в комментарии.

В посольстве также напомнили, что с ноября 2015 года российские дипломаты предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому с американской стороны так и не увидели. При этом несмотря на все «недружественные шаги» Москва все эти годы выступала за возвращение к нормальности в отношениях, построенных на равноправной и взаимоуважительной основе.

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«Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей», — предложили в посольстве, напомнив, как «союзники» агитировали в пользу кандидата-демократа и заявляли об опасности прихода к власти республиканца Трампа.

Напомним, в настоящее время двумя комитетами Конгресса проводятся расследования якобы «российского вмешательства в выборы», которые с остервенением подогревает американская пресса. Комментируя промежуточные результаты расследования мнимого вмешательства России, глава комитета сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (Северная Каролина) заявил в октябре 2017 года, что «лейтмотивом российского вмешательства в американские выборы стало создание хаоса на всех уровнях».

Президент США Дональд Трамп не поддерживает так называемое «российское расследование», называя его «мистификацией» и стремлением демократов оправдаться за то, что они проиграли выборы.

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Накануне президент РФ Владимир Путин назвал развернувшуюся в США антироссийскую кампанию «беспрецедентной» и «оголтелой истерией». И началось это при уходящем президенте Бараке Обаме.

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«Это же в США она развернута — оголтелая антироссийская истерия. Любой вопрос, любой провал связывают с Россией. Разве не так? Так оно и есть. По любому вопросу — ищите российский след. И тут же находят», — сказал Путин, напомнив, как США последовательно подрывали заключенные с Россией договоренности по плутонию и химическому оружию и поддерживали сепаратизм на Северном Кавказе.