Посольство РФ – о словах Хейли про войну на выборах: «США не знают удержу»

Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что России якобы вмешивалась в американские президентские выборы и «развязала военные действия», является типичным примером оголтелых антироссийских нападок, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединенных Штатах Америки.

Комментируя заявление американского представители в ООН, в посольстве отметили:

«В своих измышлениях о «вмешательстве» России в американские президентские выборы в 2016 г. американские политики не знают удержу. Свежий пример — постпред США при ООН Н. Хейли».

Российские дипломаты подчеркнули, что никакого отношения к американским электоральным процессам Москва не имеет, и об этом Москва не раз говорила. Однако Хейли заявила о «военных действиях».

«Никаких доказательств при этом не привела», — уточнили в ведомстве.

Посольство отметило, что российская сторона еще в ноябре 2015 года предлагала американцам провести двусторонние консультации по кибербезопасности. Но тщетно: Вашингтон навстречу не пошел.

«Хотели бы напомнить коллеге Н. Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей», — сообщили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что эти американские союзники занимались откровенной агитацией «в пользу демократического кандидата», в то время как вариант представителя Республиканской партии вызывал у них негативную реакцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября Хейли безапелляционно заявила, что российское «вмешательство» в минувшие президентские выборы в США было ничем иным как «военными действиями».

Она сказала буквально следующее: «Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия». Если верить словам американского представителя, России не впервой атаковать своих геополитических противников таким способом.

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