Краснодар, 19 октября, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Пресс-конференцию «Фестиваль как международное событие для продвижения мира, дружбы и солидарности» открыл президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу.

Wfys2017.tassphoto.com Николас Пападимитриу во время пресс-брифинга «Фестиваль как международное событие для продвижения мира, дружбы и солидарности» в рамках ВФМС

«Все, кто собрался сегодня на Фестивале в целом и в этом зале, в частности, действуют в одних принципах мира, дружбы и солидарности», — отметил он.

Николас Пападимитриу рассказал, что Россия внесла самый большой вклад в борьбу с империализмом и фашизмом, первой водрузив знамя победы над рейхстагом, и тем самым приблизив объединение всех мировых держав.

К исторической теме обратилась и президент Международной демократической федерации женщин Лорена Пенья.

«От лица своей организации я хочу выразить признательность и уважение вашей истории, смелости ваших людей. Россия — сакральное место для установления мирового порядка, именно из этой страны распространяется мировая солидарность, свобода и всеобщее равенство. Так должно быть и сейчас, вопреки агрессивной западной политике», — рассказала Лорена Пенья.

Первые предварительные итоги фестиваля подвел председатель Национального подготовительного комитета России Григорий Петушков.

«Три года, которые мы готовили фестиваль, стали для нас маленькой жизнью. А уже сегодня у нас есть первые результаты: это десятки соглашений о дальнейшем сотрудничестве между российскими и иностранными молодежными организациями, сотни новых позитивных идей и тысячи друзей у каждого по всему миру!», — подчеркнул он.

Он также рассказал, что для его семьи фестиваль стал мероприятием, объединившим поколения.

«Мой прадедушка Анатолий Новиков совместно с поэтом Львом Ошаниным стал автором самого первого гимна фестиваля, который поют тысячи молодых людей по всему миру по сей день», — рассказал Григорий Петушков.

«Успех идеи фестиваля вовсе не в количестве участников. Он в единстве сегодняшней молодежи, в том, что каждый предпримет, вернувшись домой, какие поступки он совершит для укрепления мира, распространит тот комплекс знаний, который мы дали ему!» — сказал Николас Пападимитриу, отвечая на вопрос, о том, каким образом фестиваль поможет сохранить мир и солидарность среди будущих поколений.

Молодые люди, находящиеся на фестивале, уже объединены стремлением к справедливости, миру и всеобщей солидарности. Они способны сохранить этот посыл в будущем. Несмотря на то, что фестиваль выходит на финишную прямую, в глобальном смысле он не заканчивается: ведь люди, побывавшие здесь, продолжат свою дружбу, общение и сотрудничество для того, чтобы вместе реализовывать озвученные здесь идеи и предложения, резюмировали участники пресс-конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

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