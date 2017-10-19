Архангельск, 19 октября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Баренц-регион нужно оградить от политических колебаний, пока мировые лидеры не поймут: эра их гегемонии на исходе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня, 19 октября, в ходе 16-й министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске.

Министерство иностранных дел РФ Пресс-конференция по итогам 16-й министерской сессии СБЕР в Архангельске

Напомним, Совет Баренцева/Евроарктического региона — форум регионального сотрудничества, существующий с 1993 года. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. В следующем году СБЕР отмечает 25-летие. Его члены отмечают, что принципы и цели Баренцева сотрудничества не теряют своей актуальности: форум ратует за укрепление стабильности, благополучия и устойчивого развития Баренцева региона.

Сессия в Архангельске стала заключительным мероприятием в рамках российского председательства в Совете с 2015 по 2017 год (С 2018 по 2020 год страной-председателем СБЕР станет Швеция). По словам Сергея Лаврова, за эти два года СБЕР существенно продвинулся по целому ряду направлений и не потерял авторитет главного механизма интеграции в северной части Европы.

Итоги российского председательства

За время российского председательства СБЕР стимулировал решение проблем, объединяющих входящие в его число государства. Так, была усовершенствована транспортно-логистическая инфраструктура региона: недавним примером служит открытие в сентябре 2017 года участка автотрассы между Россией и Норвегией. Принимались отдельные меры по увеличению приграничной экономической деятельности, защите окружающей среды и совместному реагированию на чрезвычайные ситуации, повышению культурного сотрудничества и привлекательности Севера для международного туризма.

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«Особое внимание мы уделяем вопросам защиты прав и интересов коренных народов, — отметил Сергей Лавров. — В апреле текущего года в Москве прошел первый саммит коренных народов Баренцева региона, итоги которого, по общей оценке, внесли полезный вклад в выстраивание равноправного диалога между коренными народами и органами власти».

Недавно Россия озвучила новую инициативу — создать отдельный региональный форум высокого уровня для обсуждения всей Баренцевой повестки дня. По словам российского министра, идея создания площадки под предварительным названием «Баренцев Давос» была воспринята Советом позитивно, ее изучением уже занимается местный комитет старших должностных лиц.

По итогам сегодняшнего заседания в Архангельске Совет принял декларацию, которая закрепляет достигнутые результаты и определяет ориентиры для дальнейшего взаимодействия. Одним из важнейших направлений страны видят развитие трансграничной инфраструктуры — в частности, железнодорожного и автомобильного сообщения «Восток — Запад» и «Север — Юг» и грузоперевозок, а также высокоскоростных соединений для передачи данных в Баренцевом регионе.

«Совет отмечает будущий потенциал Северного морского пути, который принесет пользу Баренцеву региону и предоставит государствам-членам СБЕР возможности для развития экономики и ведения бизнеса при учете экологических аспектов», — сказано в итоговой декларации Совета.

Быть ли диалогу с НАТО?

СБЕР как площадка носит парадоксальный характер: она обеспечивает дружеский диалог России со странами-членами НАТО (Дания, Исландия и Норвегия) и государствами, склоняемыми на сторону Североатлантического альянса. В частности, Швеция регулярно участвует в проводимых НАТО учениях.

Рост российского военного присутствия на Севере вызывает интерес и опасения стран НАТО, особенно представителей альянса в Баренцевом регионе. Однако Сергей Лавров убежден: прежде чем обвинять Россию в чрезмерном акценте на усиление военной мощи, стоит посмотреть на международную статистику.

«Настоятельно рекомендую сопоставить военные бюджеты на год стран-участниц НАТО и России. Даже можно сделать еще одно сопоставление — военный бюджет стран-участниц НАТО без бюджета США. Посмотрите, во сколько раз чисто европейский бюджет натовцев превышает военный бюджет России», — посоветовал министр.

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Стоит отметить, что министр ушел от ответа на вопрос о том, как Россия реагирует на последнее решение Норвегии расположить еще больше войск вблизи российской границы. Взамен Лавров призвал страны НАТО к диалогу с российской стороной.

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«Вместо того, чтобы говорить с друг другом и ничего не слышать, надо сесть за стол переговоров (что мы давным-давно предлагали НАТО), положить на карту реальные факты, обменяться информацией о том, кто что развернул, на своей или чужой территории это было. Тогда будет понятно, какие у кого есть силы и на что они нацелены. Надеемся, что наши натовские коллеги когда-нибудь поймут необходимость такого диалога», — подытожил министр.

Баренц-регион живет дружно

Но пока Россия и НАТО находятся по разные стороны баррикад, есть ли шанс у стран Баренцева региона улучшить свои отношения? Сергей Лавров не видит для этого препятствий:

«Важно отгородить наш регион от колебаний геополитической конъюнктуры, которая, к сожалению, будет колебаться очень долго Лидерам западного мира непросто осознать, что эра доминирования, которой они наслаждались столетиями, проходит, и необходимо с уважением относиться к другим странам, особенно к тем, кто обрел дополнительные экономические, политические и финансовые силы. Я рассчитываю, что это осознание когда-нибудь придет».

Сергей Лавров подчеркнул: несмотря ни на что, с Норвегией, Швецией, Финляндией Россия сохраняет регулярные контакты.

«Отмечу, что с Норвегией можно бы было работать более насыщенно, учитывая, что мы соседи. В отношении Финляндии мы ценим ту откровенность и прямоту, с которой президент Финляндии Саули Ниинистё общается с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. У нас хорошее сотрудничество со Швецией, хотя кто-то нас обвиняет в том, что мы будем вмешиваться в ваши выборы. Я уверен, что те, кто следит за реальной ситуацией, понимает, насколько это всё смешно. Мы открыты к взаимодействию настолько широко и глубоко, насколько будет комфортно для наших соседей», — заключил глава МИД России.