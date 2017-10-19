МИД: Наращивание сил НАТО на Балтике — сдерживание России

Архангельск, , 14:35 — REGNUM Наращивание присутствия НАТО на Балтике Москва считает частью осознанной стратегической линии, направленной на сдерживание России, заявил 19 октября по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, в том числе наращиванием присутствия НАТО в этом регионе», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что Россия рассматривает эти процессы, «как часть осознанной стратегической линии на сдерживание Российской Федерации».

Напомним, инициаторами учреждения организации сотрудничества в Арктическом регионе выступили в 1992 году Норвегия и Россия. 8 марта 1992 года в Осло был подписан совместный протокол о рабочей программе контактов и сотрудничества. В нём подчеркивалось желание развивать экономическое сотрудничество между северными регионами обеих стран.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) — форум регионального сотрудничества, существующий с 1993 года. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ.