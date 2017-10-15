Анна Горохова, , 20:15 — REGNUM

В странах Североатлантического альянса не утихает беспокойство по поводу стремительного военного развития российской Арктики: на минувшей неделе Норвегия объявила о возможном укреплении обороны неподалеку от границы с Россией. В это время Финляндия надеется на прибыль от американского прорыва в арктической зоне, а Южная Корея приглашает международное сообщество на форум 2018 года. Подробнее о мировых планах, освещенных в иностранной прессе, — в обзоре ИА REGNUM.

Норвегия отправляет войска к границе России

Норвегия планирует отправить пехотный батальон из 400 бойцов к своей арктической границе с Россией, передает Reuters. Страна-член НАТО также приобретет больше танков и артиллерии, «чтобы вовремя отреагировать на возможную угрозу».

«Ситуация в сфере безопасности становится всё более сложной и всё менее предсказуемой. Это имеет последствия для нашей военной тактики, — заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. — Мы должны быть в состоянии защитить все части нашей страны».

В планах норвежского правительства — передислокация военных, повышение инвестиций в артиллерию и закупка дальнобойного высокоточного оружия. Также будет увеличен срок службы на некоторых должностях с 12 до 16 месяцев.

Укрепление обороны произойдет в северном районе Порсангер вблизи норвежско-российской границы. Глава минобороны Норвегии не назвала Россию причиной предлагаемых усилений, однако, как подчеркивает британское информагентство, Норвегия и другие страны НАТО с опаской относятся к росту военной мощи России в Арктике, «особенно после захвата Крыма и тех маневров, которые регулярно проводят российская авиация и военно-морские силы».

Перед воплощением в жизнь идея правительства Норвегии должна получить поддержку в парламенте, однако, как упоминает Reuters, укрепление обороны на севере — это вопрос, не вызывающий разногласий на высших уровнях власти королевства. А значит, план будет реализован уже скоро. Комментариев от российского посольства в Осло по поводу этой идеи пока не последовало.

В июне Россия заявила, что решение Норвегии увеличить присутствие американских морских пехотинцев ухудшит отношения и может усилить напряженность на северном фланге НАТО, напоминает Reuters. Такая реакция последовала после известия о размещении 300 американских морских пехотинцев на норвежской военной базе «Вернес», где им предстояло пройти обучение боевым действиям в зимних условиях и совместные маневры с норвежскими военнослужащими.

Финляндия хочет помочь США в строительстве ледоколов

Америка планирует обновить свой ледокольный флот и приобрести несколько новых кораблей, а Финляндия видит в этом решении выгоду для собственной экономики. Как сообщает Yle, финны готовы предоставить американской стороне необходимое оборудование для новых судов и обеспечить экспертные консультации.

Согласно законодательству США, американская береговая охрана и флот не могут импортировать определенные виды кораблей, и ледоколы входят в их число. Суда строятся на верфях Америки, однако в другом законе говорится, что внутри страны должен производиться как минимум 51% составляющих судна. А значит, 49% оборудования, двигателей и проектных работ могут быть получены из-за рубежа.

На данный момент США планируют построить три тяжелых и три средних полярных ледокола. Общая стоимость первого этапа инвестиций предварительно оценивается в 4 млрд евро.

«Если Финляндия выиграет всю долю, это будет сделка стоимостью в 2 млрд евро», — отмечает руководитель морской программы торгового представительства Финляндии Finpro Улла Лайнио.

Напомним, на сегодняшний день в распоряжении береговой охраны США имеется только два тяжелых и один средний ледокол. Вопрос строительства ледокольных мощностей — одна из главных проблем арктической политики США.

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«У Финляндии есть опыт во всей цепочке строительства ледоколов: от проектирования до внедрения, технического обслуживания и ремонта, — считает президент финской государственной судоходной компании Arctia Shipping Теро Ваурасте. — Ничего не мешает двустороннему коммерческому сотрудничеству наших стран».

На американский заказ возлагают надежды как государственные, так и частные финские компании. По словам экспертов, для реализации такого проекта может быть задействовано около сотни субподрядчиков.

Согласно первоначальной стратегии, первый американский ледокол новой серии должен быть готов в 2023 году. Чтобы изготовителям деталей хватило времени на работу, закупки должны начаться не позднее конца 2019 года.

Арктический берег Канады постепенно вымывается

Дома аборигенов арктического побережья Канады находятся под ежедневной угрозой уйти на дно Северного Ледовитого океана. Об истории малой деревни Тактояктук рассказывает канадское CBC Radio.

Тактояктук — деревня Северо-Западной территории Канады, расположенная на побережье Северного Ледовитого океана. Согласно данным переписи населения 2011 года, население Тактояктука составляет 854 человека. Во времена Холодной войны поселение коренных народов Канады стало местом расположения радиолокационных станций, которые контролировали возможные атаки со стороны Советского Союза. Сегодня Тактояктук стал канадской базой для разведки нефтяных и газовых месторождений в море Бофорта.

Постепенное разрушение береговой линии — привычное дело для местных жителей на протяжении десятков лет. Из-за этого уже было перемещено здание школы, пожарная станция и некоторые дома. Однако, сообщает канадское СМИ, в последние годы скорость эрозии увеличилась до 2,1 метра в год.

Сейчас расстояние между некоторыми домами и океанскими водами составляет менее метра. Берег постепенно разрушается, и хозяевам приходится разбирать свои жилища и переселяться подальше от воды.

«В земле проходят большие трещины, земля оттаивает и смещается. Всего одна или две большие бури — и многие жилые дома будут подвержены серьезному риску», — рассказывает мэр поселения Даррел Насогалуак.

Отдаленные территории подвергаются еще большим изменениям. Береговая линия острова Пели — необитаемого острова к северо-западу от Тактояктука — находится под наблюдением ученых, которые отмечают ее вымывание со скоростью 30—40 метров в год. По мнению канадских ученых, воздействие на территорию острова Пели оказывает общее таяние льдов в Северном Ледовитом океане, а также более высокие средние температуры в регионе, из-за которых лед зимой замерзает позже и сходит весной раньше.

Исследователи опасаются, что остров исчезнет полностью в течение следующих 50 лет, и на данный момент наблюдают, как распадающиеся части суши влияют на прибрежные территории.

Южная Корея примет международный арктический форум

Южная Корея станет первой восточной страной, которая примет международный форум «Арктический круг». Как сообщает The Korea Herald, мероприятие состоится в декабре 2018 года и станет одним из самых масштабных совещаний по теме международного сотрудничества в Арктике.

«Арктический круг» — международная организация, которая призвана способствовать многостороннему диалогу по проблемам Арктики. Международный форум «Арктический Круг» с 2013 года регулярно объединяет в Рейкьявике политиков, бизнесменов, экспертов и представителей коренных народов Арктики для обсуждения насущных вопросов устойчивого развития региона.

В следующем году часть мероприятий форума впервые пройдет в Восточной Азии. Правительство Южной Кореи ожидает, что в форуме примут участие более 2 тысяч чиновников и экспертов со всего мира. Это в очередной раз привлечет внимание приарктических государств к Южной Корее как актору в арктическом регионе.

«Правительство Южной Кореи планирует активизировать сотрудничество в арктической области с соответствующими организациями в целях эффективного решения экологических проблем, обусловленных изменением климата на Северном полюсе, а также в целях поддержки южнокорейских компаний в регионе», — сообщили в министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, интерес Южной Кореи к Арктике довольно велик. Государство инициирует собственные научные исследования в Северном Ледовитом океане, а также видит в Арктике большие экономические перспективы. Страна является государством-наблюдателем в международном Арктическом совете, а Северный морской путь считает самой удачной альтернативой торговому маршруту через Суэцкий канал.