Москва, 19 октября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. В 2018 году московскую региональную социальную доплату для неработающих пенсионеров со стажем проживания в столице более десяти лет поднимут до уровня прожиточного минимума. Таким образом составит 17 500 рублей, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгордумы. Установление городского социального стандарта минимального дохода планируется на уровне прожиточного минимума.

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

«В следующем году планируется установление городского социального стандарта минимального дохода на уровне прожиточного минимума. Таким образом, региональная социальная доплата для неработающих пенсионеров со стажем проживания в Москве более десяти лет составит 17 500 рублей. Не менее, чем в два раза, будет увеличена ежемесячная выплата региональным льготным категориям — ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Обороны Москвы составят 10 тысяч рублей. Хочу отметить, что Москва не только индексирует, но в разы повышает социальные выплаты. Городские власти уделяют особое внимание вопросам материнства и детства, мерам социальной поддержки старшего поколения. На сегодняшний день в Москве действует большее количество льгот по сравнению с другими регионами», — отметил Алексей Шапошников.

В рамках работы комиссии Московской городской думы по социальной политике и трудовым отношениям, также прошёл круглый стол «О развитии городских мер социальной поддержки старшего поколения». Депутаты Мосгордумы поддержали предложения столичных общественных организаций об увеличении социальных пособий пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы.

«Наша главная задача — повышение доходов пенсионеров. Социальный стандарт в столице был на уровне 12,5 тыс. рублей, мы его подняли до 14,5 тыс. рублей. Проект бюджета даёт нам возможность рассмотреть варианты, которые предлагает ветеранская общественность. Сейчас мы делаем расчёты и выносим документ на рассмотрение мэра столицы и Московской городской Думы. Помимо этого, в Москве есть ещё и социальные выплаты единовременного и долговременного характера. Их получают региональные льготники, труженики тыла, ветераны труда и репрессированные. Бюджетом предусматривается даже большее, чем на 10−15%, увеличение», — пояснил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

Он отметил, что в Москве проживают свыше трёх миллионов пенсионеров, из них 80 тыс. — ветераны Великой Отечественной войны, 13 тыс. — инвалиды и участники боевых действий, 1,3 млн — ветераны труда. На социальную поддержку пенсионеров ежегодно выделяется свыше 170 млрд рублей. Основные расходы связаны с региональной социальной доплатой к пенсии, которую получают более 2 млн человек. Из бюджета на эти нужды выделяется свыше 100 млрд рублей. Кроме того, законодательно закреплено большое количество льгот для ветеранов.

«Доходы ветеранов падают несмотря на то, что правительства страны и города ежегодно компенсируют это падение в соответствии с инфляцией в пределах 4%. Но жизнь пенсионера складывается так, что большинство затрат идёт на продукты и медицину. А цены на них растут на 20% и более. В этой связи мы предлагаем установить городской социальный стандарт минимального дохода на уровне 1,5 прожиточных минимумов», — отметил первый заместитель председателя московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Георгий Пашков.

Добавим, по словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева («Единая Россия»), социальный стандарт значительно увеличат, чтобы полностью нивелировать рост инфляции и сохранить выплаты на уровне не менее 1,5 прожиточных минимумов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, расходы бюджета Москвы на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов увеличатся в два раза по программе социальной защиты населения. Проект бюджета предусматривает увеличение выплат льготным категориям, людям старшего поколения, малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидам и многодетным семьям.

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