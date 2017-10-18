В Москве в два раза увеличат бюджетные расходы на меры соцподдержки

Москва, , 21:27 — REGNUM Расходы бюджета Москвы на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов предполагают двукратное увеличение денежных выплат по программе социальной защиты населения, заявили депутаты Московской городской думы на заседании комиссии по социальной политике и трудовым отношениям 18 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, проект бюджета предусматривает увеличение выплат льготным категориям, людям старшего поколения, малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям. С учётом средств всех государственных программ города Москвы, уровень доплат к пенсиям и пособиям будет составлять более 720 млрд рублей за три года, это на 36% больше, чем за предыдущие три года. В 2018 году на оказание мер социальной поддержки в денежной форме предусматривается направить 240,8 млрд рублей. Это на 57 млрд рублей или на 27% больше, чем в 2017 году. В частности, это касается льгот по оплате коммунальных услуг, услуг связи, оплате проезда.

«Если говорить о государственной программе социальной поддержки города Москвы, необходимо отметить, что она является самой большой по финансовому обеспечению. В предстоящие три года на её реализацию из бюджета Москвы будет направлено более 1,3 трлн рублей. В 2018-м это 430 млрд рублей, 439 млрд в 2019-м и 449,4 млрд в 2020 году», — завил заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Александр Дукачев.

По словам Дукачева, сейчас мерами социальной поддержки за счёт средств бюджета охвачено более 3,55 млн человек. Наибольший объём ассигнований (более 72%) планируется направить на реализацию мер социальной поддержки старшего поколения, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей.

«В 2018 году эта сумма составит 311,4 млрд рублей, при этом рост по сравнению с 2017 годом составляет 7%. В 2019 году на эти цели предусмотрено 318,4 млрд рублей, в 2020 году — 324,4 млрд рублей», — заявил заместитель руководителя департамента финансов.

Особое внимание в бюджете города будет уделено социальной поддержке семей с детьми. Более 59 млрд рублей ежегодно предусмотрено на поддержку и защиту прав детей. Отдельно выделят средства на поддержку программы «Безбарьерная среда» — 6,5 млрд ежегодно.

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Также в 2018 году почти на 28% планируется увеличить расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими отделениями.

На развитие рынка труда и содействие занятости пойдет около 3 млрд рублей ежегодно.

«Депутатами был рассмотрен проект бюджета в части его социальной составляющей. Социальная защита, в отличие от других программ, увеличена в два раза. Появилось больше возможностей реализовать справедливые требования льготных категорий граждан. Мы поддержали проект и считаем, что он будет принят в ближайшее время в первом чтении. Дополнительные льготы на сегодняшний день вводить не планируется», — отметил председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Мосгордумы Михаил Антонцев («Единая Россия»).

Напомним, на заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям обсуждался проект закона «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части вопросов социальной политики.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мосгордуме поддержали проект увеличения социальных пособий для детей из малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. Депутатами была одобрена инициатива о сохранении пособия для детей-инвалидов I категории, достигших 23 лет. Также одобрено предложение о государственном финансировании школьной формы для детей с ограниченными возможностями.

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