Волгоград, 19 октября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Уже весной 2018 года жители Волгоградской области, как и остальные граждане России, будут выбирать нового президента РФ. В регионе 18 марта помимо выборов главы российского государства волгоградцам может быть предложена возможность высказаться за переход области в другой часовой пояс. С предложением провести референдум о переводе стрелок на сегодняшнем расширенном заседании Общественной палаты региона к губернатору Андрею Бочарову обратилась руководитель ОП Волгоградской области Татьяна Гензе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

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Перевод стрелок на час в Волгограде: что перевесит — «за» или «против»?

Как пояснила Гензе, с вопросом о переводе времени на час вперед в общественную палату волгоградцы обращаются регулярно последние 1,5 года. Опрос работников бюджетных и небюджетных организаций, проведённый общественниками, показал, что из 164 тысячи человек 51,6% высказались за переход на волгоградское время (то есть плюс один час к московскому — прим. ИА REGNUM), 48,6% жителей региона за то, чтобы дальше жить по московскому времени. Также часть волгоградцев предпочитает оставить всё, как есть или вернуться к сезонному переводу стрелок — весной и осенью, сообщает «Волгоградское деловое телевидение».

«Облдума проводила мониторинг и опросы, однако так ни к чему и не пришли. Нужно вернуться к этой теме и провести референдум о переводе времени. Нужно спросить мнение жителей», — цитирует ИА «СоцИнформБюро» слова руководителя общественной палаты.

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«Понимаю, что дискуссия затянулась. Решать должны жители области. Я поддерживаю проведение референдума об изменении времени», — ответил губернатор Андрей Бочаров.

Эксперты увидели в таком решении попытку повысить явку избирателей на участки в день выборов главы российского государства.

«Я считаю, это прекрасная история для повышения явки на мартовских выборах президента. Гениально», — поделился на своей странице в Facebook член общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин.

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«Это не гениально. Это цинично», — считает бывший мэр Волгограда Роман Гребенников.

В том, что это самая очевидная возможность «обеспечить мало-мальски удобоваримую явку на грядущих выборах президента» уверен и политконсультант Дмитрий Бессонов.

«Увеличение явки с помощью референдума о времени — это соломинка, за которую хватается Бочаров (Андрей Бочаров — губернатор Волгоградской области — прим. ИА REGNUM). Тем более что реальный результат этого «народного волеизъявления» никого не интересует в принципе», — отмечает Бессонов.

Добавим, что о таком способе сагитировать граждан прийти на выборы говорилось ещё зимой 2017 года. Как рассказал тогда РБК источник, близкий к Кремлю, референдумы в регионах не должны касаться конфликтных вопросов, а носить более «мирный» характер. Как раз к такому типу и можно отнести плебисцит о переводе стрелок часов в Волгоградской области.

«Проведение референдумов в день выборов — эффективный способ повышения явки», — уверен федеральный чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о переводе стрелок часов и переходе региона в другой часовой пояс — +1 МСК уже стал притчей во языцех. В последние три года не обсуждал эту тему только ленивый. С предложением о смене для региона часового пояса UTC+4 региональная Общественная палата выступила в начале ноября 2015 года. Но оно не нашло отклика у местных парламентариев.

Позднее народные избранники все-таки решили изучить мнение народа по этому вопросу и запустили интернет-опрос, который показал, что большинство жителей Волгоградской области хотят жить на час раньше Москвы.

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Свыше 80% волгоградцев уже высказались за перевод часов

Нашлось и немало противников такой инициативы. Общество разделилось на два враждующих лагеря: одни за перевод часов, другие против. Сами же депутаты областной думы, которые могут поставить точку в этом вопросе, не торопятся принимать решение. Уходя на летние каникулы, парламентарии пообещали обсудить эту тему на первой же осенней сессии областного законодательного органа. Однако в повестке дня вопрос о переводе стрелок не значился. Не был он внесён на рассмотрение и на втором заседании думы.