Москва, 19 октября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Говорить о возможных соперниках Владимира Путина на предстоящих президентских выборах преждевременно, так как действующий глава государства еще не подтвердил свое участие в них. Об этом 19 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле телеведущую Ксению Собчак достойным претендентом на высший государственный пост. Он напомнил, что избирательная кампания еще не стартовала и зарегистрированных кандидатов нет.

«Пока вряд ли можно говорить о соперниках Путина, потому что сам Путин ещё не говорил о своём намерении баллотироваться», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время Владимир Путин отдает все силы президентской работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков отверг предположение, что кампания по выдвижению в президенты России телеведущей Ксении Собчак была подготовлена в Кремле.

О намерении Собчак баллотироваться на пост главы государства стало известно 18 октября. Телеведущая заявила, что ее имя в избирательном бюллетене станет графой «Против всех».

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