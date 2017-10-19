Четверг, 19 Октября 2017 года
08:49:37 МСК

Собчак объяснила, почему приняла решение баллотироваться в президенты РФ

Политика

Телеведущая Ксения Собчак также призвала граждан РФ прийти на выборы и проголосовать

Собчак объяснила, почему приняла решение баллотироваться в президенты РФ
Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Москва, 19 октября 2017, 07:21 — REGNUM  Телеведущая Ксения Собчак, объявившая 18 октября о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года, намерена говорить с гражданами страны о «важных проблемах». Об этом она сама сообщила в интервью телеканалу «Дождь».

"Это решение я приняла потому, что я хочу использовать все трибуны, все возможности, которые дает мне это выдвижение, — говорит телеведущая. — Для того, чтобы говорить о тех важных проблемах, о которых сегодня никто не говорит с теми людьми, у которых нет подписки на «Дождь», у которых нет твиттера, доступа к блогам и тем людям, которые не пользуются интернетом и прочими СМИ, кроме федеральных каналов».

Собчак также призвала граждан РФ прийти на выборы и проголосовать не за нее, а «Против всех».

Напомним, 18 октября телеведущая Ксения Собчак на своем сайте «Собчак против всех» сообщила, что она выдвигает свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

«Меня зовут Ксения Собчак, — написала телеведущая. — Я выдвигаюсь на пост Президента России».

Читайте также: Из «Дома-2» — в президенты России. Ксения Собчак собралась на выборы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018