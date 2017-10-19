Собчак объяснила, почему приняла решение баллотироваться в президенты РФ

Москва, , 07:21 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, объявившая 18 октября о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года, намерена говорить с гражданами страны о «важных проблемах». Об этом она сама сообщила в интервью телеканалу «Дождь».

"Это решение я приняла потому, что я хочу использовать все трибуны, все возможности, которые дает мне это выдвижение, — говорит телеведущая. — Для того, чтобы говорить о тех важных проблемах, о которых сегодня никто не говорит с теми людьми, у которых нет подписки на «Дождь», у которых нет твиттера, доступа к блогам и тем людям, которые не пользуются интернетом и прочими СМИ, кроме федеральных каналов».

Собчак также призвала граждан РФ прийти на выборы и проголосовать не за нее, а «Против всех».

Напомним, 18 октября телеведущая Ксения Собчак на своем сайте «Собчак против всех» сообщила, что она выдвигает свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2018 году.

«Меня зовут Ксения Собчак, — написала телеведущая. — Я выдвигаюсь на пост Президента России».

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