Санкт-Петербург, 19 октября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Петербургские бизнесмены относятся к выдвижению Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ без большого энтузиазма. Хорошее отношение к ее отцу — первому мэру Ленинграда-Петербурга Анатолию Собчаку — и его роли в развитии Северной столицы не конвертируется в политическую поддержку дочери, полагают опрошенные ИА REGNUM предприниматели. Против Ксении Собчак играет отсутствие у нее необходимого опыта и некоторая противоречивость биографии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Она неглупа, она энергична, и это не может не вызывать симпатий, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава компании «Петрополь» Марк Лернер. — Вместе с тем ее постоянные метаморфозы и кардинальные перемены настораживают. На посту главы государства хотелось бы видеть более предсказуемую фигуру».

Прямой связи между отцом и дочерью уже нет, Ксения воспринимается как автономная фигура, добавляет предприниматель:

«Близость ее семьи с семьей президента тоже является одним из факторов, но не основным. И этот фактор играет скорее в минус: ведь если они близки, то ее выдвижение — это то ли шоу, то ли договорняк».

Бизнесмены, как уже говорилось, отдают должное личным качествам Ксении Собчак, позволившим ей стать заметной фигурой в мире шоу-бизнеса и СМИ, однако, отмечают, что для кандидата в президенты нужны еще и другие личностные составляющие, которых у новоявленного кандидата нет.

«Ничто пока не убеждает в том, что Ксения Собчак может руководить Россией, — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава Санкт-Петербургской инвестиционной компании Сергей Бодрунов. — Надо признать, что некоторые из черт ее характера — лидерские качества, жесткость, амбициозность — напоминают ее отца. Вместе с тем у нее нет ни того опыта, ни тех знаний, которые необходимы. Бизнес склонен выступать за взвешенные решения».

Читайте также: 60% жителей России не одобряют деятельность Ксении Собчак

Напомним, накануне Ксения Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться в президенты и уже проинформировала об этом действующего президента России Владимира Путина. Также она отметила, что снимет свою кандидатуру, если Алексей Навальный зарегистрирует свою.