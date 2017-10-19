Москва, 19 октября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В среду, 18 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 13 копеек (-0,04%), до 57,42 руб., курс евро — на 32 коп. (+0,47%), до 67,73 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (+8,00%), евро/рубль — 198,2 млн евро (-16,24%), сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль сразу перешел в наступление на фоне небольшого повышения цен на нефть, однако быстро утратил все очки. В первый час торгов курс доллара снизился до 57,17 руб., курс евро — до 67,25. Неспособность Brent закрепиться выше $58,50, а также общее укрепление доллара на рынке форекс, заставили его отступить от достигнутых внутридневных максимумов. Нисходящая динамика по рублю сохранялась до закрытия торговой сессии.

В среду рубль слабо реагировал на динамику нефти и успешные аукционы Минфина РФ. Ведомство на аукционе в полном объеме разместило облигации федерального займа двух серий на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 131,935 млрд рублей, пояснил эксперт.

Цена на Brent снизилась на 1%, до $57,72, после выхода отчета Минэнерго США, но потом вернулась к уровню $58,28. Отчет был позитивным, несмотря на увеличение запасов бензина и дистиллятов. Запасы сырой нефти уменьшились на 5,731 млн баррелей, добыча нефти — на 1,074 млн баррелей, до 8,406 млн баррелей.

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По оценке аналитика, рубль несколько дней неадекватно реагирует на происходящие события. То он ослабляется в ответ на продажи ОФЗ, то игнорирует их покупки. Несколько часов коррелирует с ценами на нефть, потом на время корреляция пропадает. Из-за этого по паре доллар/рубль начала формироваться расширяющая формация. Она появляется тогда, когда на рынке царит неопределённость. Т. е. участники рынка не знают, что ожидать от рубля в будущем и метаются в разные стороны.

В четверг, 19 октября, нефть торгуется в минусе (-0,29%). Для рубля негативный фактор. Доллар на рынке форекс показывает смешанную динамику. К одним валютам он торгуется в небольшом минусе, к другим — в плюсе. Трейдеры ждут открытия торгов в Европе, добавил эксперт.

«Учитывая скудный новостной фон и ожидания роста нефтяных котировок до $59,59, сегодня от пары доллар/рубль жду повышения до 57,70 руб., евро/рубль — до 68,11 руб. Нефть не единственный фактор, который влияет на динамику курса рубля, поэтому я сегодня её проигнорирую», — сообщил он.

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