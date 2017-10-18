Росту цен на нефть способствует постепенная балансировка рынка

Москва, , 14:49 — REGNUM Цены на нефть стремятся к верхнему коридору последних двух лет $59−60 за баррелей. По мнению аналитика ГК TeleTrade Владимира Чернобая, росту способствует постепенная балансировка рынка, которая к концу текущего года становится все ближе и ближе. Некоторые эксперты уже начали прогнозировать дефицит нефти.

Так, по мнению стратегов из «Мэррил Линч» к началу 2018 года дефицит нефти составит 250 тыс. барр. в сутки. Реальный спрос действительно высок, компания «Арамко» отмечает, что из Азии на ноябрь пришло заказов на нефть на 800 тыс. барр. больше чем в прошлом месяце. Очевидно, что рынок нефти постепенно входит в фазу бычьего рынка.

Например, отметил Чернобай, 17 октября, после сообщения о мирном решении вопросов в Киркуке фьючерс быстро потерял почти два процента, упал с 58.3 до 57.2, но к закрытию NYMEX этот провал выкупили, а после сообщения Американского института нефти о сокращении запасов на 7 млн. барр. цены вернулись на 58.30.

«Если данные от Минэнерго США подтвердят резкое снижение запасов нефти, — полагает он, — то можно ожидать попытку штурма уровня в $59 долл. за барр. Очевидно, что такие цены на нефть поддерживают российский рубль. Он даже выглядит недооцененным, исходя из стоимости барреля в рублях. Но на рубль давит общая динамика доллара на мировом рынке, где он укрепляется. Укрепление связано с ожиданиями более жесткой монетарной политики со стороны ФРС при новом руководстве. С кандидатурой нового руководителя Дональд Трамп должен определиться в течение двух недель. Поэтому вывод — ниже 57 рубль уйдет только в случае подхода сопротивления в 59 долл.».