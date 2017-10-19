Москва, 19 октября, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, обращаясь «к лучшей аудитории» через газету «Ведомости», заявила, что сформулировала свою позицию по участию в президентских выборах 2018 года. По ее мнению, стать ей стоит кандидатом «против всех».

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«Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех», — пишет Собчак, поясняя, что голосовать за нее стоит всем, кто хочет выразить протест против выборов и существующих правил. Таким образом, избиратели ее, якобы, не выбирают в президенты, а имеют «легальную и мирную» возможность сказать власти «достали».

"Выборы — это не только голосование. Это агитация. <…> Предвыборная агитация — не единственный, но очень важный способ рассказать людям, не подписавшимся на телеканал «Дождь», не пользующимся YouTube, про коррупцию и неэффективность сегодняшнего управления. Если такой способ может быть нам доступен — мы должны использовать его», — написала Собчак.

Что касается программы Собчак, то она предлагает отменить запреты на проявление политической воли и инициативы, распределять бюджетные средства в пользу регионов, приватизировать крупные госкорпорации, развивать частного бизнеса, ограничить влияние власти на СМИ, реформировать суды и образование, а также ограничить финансирование религиозных институтов.

Кроме того, она предложила отменить ограничения прав людей по полу и сексуальной ориентации и отменить запрет на усыновление российских сирот за рубеж (закон Димы Яковлева).

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Собчак, уточнил, чтони с Путиным, ни с администрацией президента Ксения это решение не согласовывала. Ранее в комментарии телеканалу «Дождь» Песков заявил, что если Собчак «имеет какие-то взгляды на политику», то ей придётся «с нуля набираться опыта».

«Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у неё будут шансы в политике», — сказал Песков.

В Кремле также пояснили, что, согласно законодательству, Собчак имеет полное право выдвигать свою кандидатуру — она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны. Естественно после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые так же описаны в законах.

Ранее о том, что на президентский пост выдвинется женщина-кандидат и это может быть Собчак, писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники. СМИ уже обратили внимание на то, что в URL материала «Ведомостей», в котором Собчак объявляет о планах выдвинуть свою кандидатуру, стоит дата 30 сентября 2017 года. То есть, вероятнее всего, именно тогда его завели, а опубликовали на три недели позже.

В материале газеты «Ведомости» от 1 сентября 2017 года говорится со ссылкой на источник, что в администрации президента РФ обсуждают возможность выдвижения на выборы кандидата в президенты, который был бы женщиной. И один из источников счел, что идеальным кандидатом была бы Собчак.

В ответ на это телеведущая заявила, что переводит «Ведомости» «из деловой прессы» «в корзинку «Комсомольская Правда» и «Бабка во дворе сказала». А в целом, написала Собчак в Instagram, «диагноз у меня один — унылое г. но ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко».

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Президент РФ Владимир Путин, комментируя сообщения о возможном выдвижении Собчак, заявил, что единственное условие ее успеха — это ее предвыборная программа. Отвечая в Китае 5 сентября на вопрос, кто из женщин в политике мог бы быть кандидатурой лучшей, чем Ксения Собчак, Путин подчеркнул, что не он определяет, кто лучше для российского народа в качестве главы государства.

Это определяется на выборах в соответствии с действующим законом, и каждый человек имеет право в рамках закона выставить свою кандидатуру. «Это будет зависеть от того, какую программу она предложит, если она действительно будет баллотироваться. Как она выстроит свою кампанию — от этого будет зависеть успех или неудача», — пояснил президент РФ.