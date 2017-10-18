Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. В среду, 18 октября, с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи встретились представители международных НКО.

Wfys2017.tassphoto.com Марко Ламбертини

Международные некоммерческие организации представляют собой серьезную силу, они могут выступать посредниками, разработчиками новых решений на международном и региональном уровне. Молодежь видит направления, по которым она должна следовать, но не всегда может это сделать.

Генеральный директор WWF Марко Ламбертини в начале своего выступления попросил поднять руки тех, кто слышал о WWF до того, как пришел на мероприятие. Всемирный фонд дикой природы (WWF) — независимая международная природоохранная организация, которая работает более чем в 100 странах и объединяет около 5 миллионов сторонников.

На просьбу Марко Ламбертини руки в зале подняли почти все.

Затем Марко Ламбертини рассказал о нынешней ситуации в природе и изменениях, возникших от деятельности человека, заранее предупредив, что, возможно, разобьет своими словами сердце любителей природы. Но Марко Ламбертини уверен, что еще не все потеряно:

«Несмотря на кризис, мы находимся в самом центре возможностей, сейчас мы можем увидеть начало глобальных изменений и указать на них», — подчеркнул он.

По словам Марко Ламбертини, WWF — это не столько международная организация, сколько собрание организаций местного значения. Главы многих филиалов WWF — местные. И это правильно, так как возникают проблемы обычно именно на местном уровне.

«Ведите здоровый образ жизни, присоединяйтесь к местным организациям. Ваш голос — очень важен», — призвал Марко Ламбертини участников дискуссии.

Президент AIESEC Абдельрахман Айман заявил, что роль НКО постоянно растет, и к ним присоединяются все больше и больше молодых людей. AIESEC — организация, полностью управляемая студентами и недавними выпускниками, главная цель которой — раскрытие и развитие лидерского и профессионального потенциала молодёжи для внесения позитивного вклада в общество через организацию и реализацию социально значимых проектов.

«Вы также можете присоединиться волонтером к международной программе и поехать за границу. Многие думают, что волонтерство — просто хорошая строчка в резюме. Но изменения, которые создаете именно вы — важнее резюме», — подчеркнул Абделрахман Айман.

Генеральный секретарь Всемирной Ассамблеи Молодежи (World Assembly of Youth) Эдиола Пашоллари перечислила проблемы, стоящие сейчас перед молодёжью. Самая важная из них — участие в принятии решений. Она заявила, что все молодые люди должны сыграть свою роль в изменении мира к лучшему.

«Для того чтобы достичь изменений, они должны озвучивать то, что вас беспокоит. Мир меняют не НКО, а вы, наша задача — помочь вам в этом», — подчеркнула Эдиола Пашоллари.

Свою историю создания НКО «с нуля» рассказал общественный активист из Московской области, автор проекта IGrajdanin Андрей Давидович. Его платформа для электронных обращений чиновникам существует уже 7 лет, за это время 70% проблем, по заявлению Давидовича, были решены.

В истории проекта IGrajdanin все началось с личного недовольства. 15 лет назад Андрей Давидович получил земельный участок в своем городе Коломна, построил там хороший дом для своей семьи. Была лишь одна проблема — плохие дороги. Настолько плохие, что таксисты отказывались брать заказы. Андрей Давидович стал обращаться к депутатам, но результата не было.

«Я понял, в чем проблема — в не публичности моего общения. Эта не публичность порождала новые круги, и я их называл как Солженицын в своей книге: в круге первом, круге втором, круге третьем, образовывался круг четвертый. Решение возникло, когда я понял, что пришло время автоматизировать запросы к власти», — рассказал автор проекта IGrajdanin.

Андрей Давидович вместе с другими жителями поселка создал платформу для электронных обращений, а через два года у них появилась новая дорога, которая существует до сих пор.

Но на этом дело не закончилось, общественный активист понял, что этот опыт нужно распространять. Сегодня IGrajdanin работает в 652 городах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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