На ВФМС представили конкурс «Хочу делать добро»

Сочи, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM 17 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов состоялась презентация Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро».В рамках деловой программы «Гражданская платформа развития» руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артём Метелев рассказали о деталях конкурса, который поможет сотням молодых активных людей рассказать о своих социальных проектах.

На презентации присутствовали президент AIESEC Абдельрахман Айман, президент «Рыбаков Фонда» Елена Ульянова, и заместитель координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов.

«У нас в стране есть определенное количество качественных социальных проектов, но, как правило, ими занимаются люди, которые уже добились успеха с других сферах. Наша задача — способствовать тому, чтобы система работала по-другому, и авторами социальных проектов становились не единицы, а тысячи людей. Проект «Хочу делать добро» подчеркивает важность команды, но преимущественно направлен на выявление авторов конкретных инициатив, предлагающих новые проекты, готовых объединять вокруг себя людей», — сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Организаторами конкурса выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики, Агентство стратегических инициатив и Российское движение школьников.

Принять участие в конкурсе смогут граждане России трех возрастных категорий: 9 — 13 лет, 14 — 17 лет и 18 — 30 лет. Все инициативы должны соответствовать одной из шести тематик: забота и внимание, культура и искусство, просвещение, город, новые медиа, гражданское участие.

Прием заявок начнется 17 октября на портале добровольцыроссии.рф, лучшие проекты будут определены народным голосованием в январе 2018 г., после чего экспертное жюри выберет абсолютных победителей в каждой номинации.

Этот конкурс позволит участникам не только реализовывать свои идеи и получать поддержку, но и находить единомышленников и партнеров, которые предлагают похожие инициативы. Главным интерактивным элементом портала станет карта, на которой будут отображаться все ключевые социальные проекты России, любой желающий сможет стать активным участником и поддержать идею других.

«500 проектов-участников конкурса будут поддержаны ресурсно и организационно Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров, а победители конкурса пройдут акселерационную программу, которая будет включать в себя тематические смены в детских лагерях и на площадках крупных молодежных форумов, экспертный консалтинг на местах и работу с опытными наставниками, а также поиск компаний-партнеров для лучших инициатив», — отметил Артём Метелев.

Образовательные учреждения, которые будут оказывать максимальную поддержку участникам, по итогам проекта получат знаки отличия.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

С участниками ВФМС 16 октября встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир»

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Кроме того, в дискуссионной программе ВФМС приняли участие Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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