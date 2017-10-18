Симферополь, 18 октября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. ФАС рассчитывает на то, что до конца 2017 года операторы сотовой связи отменят роуминг во всех регионах России, в том числе в Крыму, заявил 18 октября заместитель руководителя ФАС РФ Сергей Пузыревский на пресс-конференции в Симферополе.

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Замглавы ведомства отметил, что участники рынка уже получили соответствующие запросы. ФАС ожидает решения проблемы роуминга на всей территории России.

«Либо компании должны предоставить аргументы, которые не позволяют им этого сделать», — добавил Пузыревский.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство лоббирует отмену роуминга на всей территории России и в ЕАЭС. Министр уверен, что через несколько лет роуминг будет отменен даже на международном уровне. С этой целью заключаются соглашения между министерствами различных стран.

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Напомним, 17 октября 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова и ФАС найдут совместное решение для отмены «грабительского» роуминга на полуострове.