В Крыму хотят отменить «грабительский» роуминг

Симферополь, , 15:32 — REGNUM Крымские власти вместе с Федеральной антимонопольной службой России задумались над тем, каким образом отменить для крымчан роуминг сотовой связи. Об этом 17 октября на ялтинском совещании по тарифному регулированию заявил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках одной страны мы имеем разные тарифы. Крымчане, приезжающие на материк, вынуждены покупать вторую сим-карту, потому что с крымскими номерами разговаривать дорого и не комфортно. Но, думаю, мы найдём с ФАС совместную позицию в части исключения роуминга для крымчан», — уточнил Сергей Аксёнов.

Напомним, в России действует национальный, внутрисетевой и крымский роуминг.

В самой Республике функционируют четыре оператора связи, однако ни один национальный оператор связи России не работает в Крыму из-за возможности попасть под санкции. Абоненты этих операторов пользуются в Крыму техническим роумингом, который предоставляет на полуострове компания «К-Телеком», развивающая в Крыму собственную сеть станций и вышек мобильной связи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов уже не первый раз выступает против тарифной политики мобильных операторов, работающих в Крыму, называя цены на региональный роуминг просто «грабительскими». По его мнению, такой опции для граждан России вообще не должно быть.

«Мы сегодня субъект Российской Федерации, мы не звоним с территории Украины. Какой из Москвы может быть роуминг, я не могу понять? Мы уезжаем в Москву, проговариваем столько, как будто побывали в Швейцарии», — отмечал он.

В середине 2017 года активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что большинство абонентов мобильных операторов на полуострове сталкиваются с проблемами при дозвоне и осуществлении звонков.

«Около 80% респондентов хотя бы один раз в день сталкиваются с обрывами связи во время звонка, порядка 75% участников в течение одного дня не могли связаться с абонентом с первой попытки, еще 75% людей сталкивались с «мертвыми зонами» покрытия во время своих поездок в другие города. А 90% опрошенных граждан ежедневно сталкиваются с перебоями во время самих звонков и имеют претензии к уровню громкости разговоров», — отмечали в ОНФ.

Помимо этого в работе крымского мобильного оператора «К-Телеком» («WIN mobile») ФАС фиксировала «признаки нарушения антимонопольного законодательства», выраженные в «установлении дискриминационных условий» доступа других операторов связи на рынок услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Крыма и Севастополя.