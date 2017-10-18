Волгоград, 18 октября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В Волгограде собираться больше 150 человек для выражения своего протеста по тому или иному вопросу будет нельзя в течение двух месяцев. Речь идёт о периоде времени с 25 мая по 25 июля 2018 года. Соответствующие ограничения содержатся в постановлении, подписанном главой администрации Волгограда Виталием Лихачевым.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Царицынская опера

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Это связано с проведением матчей чемпионата мира по футболу, которые Волгоград примет в 2018 году. Полностью от пикетов и митингов отказываться не будут. Все протестные акции должны быть согласованы с местными управлениями ФСБ и МВД.

Собираться на протестные акции можно будет только в одном месте с городе — на площади перед зданием «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Митинги можно будет проводить в рабочее время с 09:00 до 17:00. А вот количество участников ограничено — оно не должно превышать 150 человек.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Митинг

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоград стал одним из 11 городов, которые будут принимать у себя футбольные баталии мирового уровня. Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. На строящемся в настоящее время стадионе к мундиалю «Волгоград Арене» будет сыграно четыре матча.

Напомним, одна из последних протестных акций на площади перед зданием «Царицынская опера» прошла в первых числах октября. Собравшиеся выступили против застройки поймы реки Царица. Однако митинг оказался немногочисленным — он едва собрал с десяток волгоградцев.

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