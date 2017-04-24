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В Волгограде дадут старт обратному отсчету дней и минут до ЧМ-2018 года

Общество

Часы установят в самом центре города

Верхняя террасе набережной Волгограда
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Верхняя террасе набережной Волгограда

Волгоград, 24 апреля 2017, 11:29 — REGNUM  Волгоград, как и другие города, принимающие у себя матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, начнет отсчет времени до мирового события. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, специальные часы будут установлены в самом центре города — на верхней террасе набережной им. 62-й Армии возле фонтана «Искусство.

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Гостинице к ЧМ-2018 в центре Волгограда вынесли правительственный вердикт

Торжественная церемония запуска часов, которые предоставит спонсор FIFA, намечен на 29 апреля. Планируется, что в мероприятии примут участие представители администрации города и региона, компании-спонсора, а также посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, легенда «Ротора» Александр Никитин.

Праздничное настроение гостям и жителям города создадут викторинами и конкурсами, которые организуют для болельщиков и любителей футбола здесь же на верхней террасе набережной. Все желающие смогут поиграть в различные футбольные аттракционы в специальном шатре.

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Центральная набережная Волгограда станет фан-зоной для болельщиков ЧМ-2018

Запуск часов обратного отсчета — совместный проект АНО «Оргкомитет «Россия-2018», спонсора FIFA, представленного брендом BUD Alcohol Free и регионов, принимающих ЧМ-2018. Данная инициатива уже стала символом приближающегося чемпионата. В ближайший год, как отмечают организаторы, такие символы должны появиться в знаковых местах и аэропортах всех 11 городов-организаторов.

Напомним, специальные часы, которые отсчитывают время до мирового футбольного первенства в России, в Москве уже запущены. Старт отсчету на Манежной площади был дан ровно за 1000 дней до мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоград вошел в число 11 городов, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Строящийся к мундиалю стадион в центре города «Волгоград Арена» примет четыре встречи. Первый матч группового турнира финальной части ЧМ состоится 18 июня. Также игры назначены на 22 июня, 25 июня и 28 июня.

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О приближающемся чемпионате в центре города уже напоминают две инсталляции. Двухметровая композиция «RUSSIA 2018» установлена на верхней террасе набережной, которая в период проведения чемпионата мира по футболу станет площадкой фестиваля болельщиков FIFA. Сценическом панно смонтировано и на площади Павших борцов. Огромная конструкция украшена в фирменном стиле Волгограда — через всю конструкцию проходит один из главных элементов «волшебный мяч». Также здесь изображены Родина-Мать, пожарная каланча, река Волга и центральная лестница набережной им. 62-й Армии.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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