Москва, 18 октября, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Встречный иск ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») к немецкой компании Siemens принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщила судья Екатерина Абрамова.

Energy.siemens.com Газовые турбины

«Судом принято определение о принятии встречного иска для совместного рассмотрения», — говорит она.

16 октября «Технопромэкспорт» подал в Арбитражный суд Москвы встречный иск к Siemens в ответ на исковые требования немецкой компании по поставкам газовых турбин в Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немецкий концерн Siemens обратился в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым в июле 2017 года. Скандал разгорелся после публикации в СМИ сообщений о прибытии на полуостров газовых турбин для установки на тепловых электростанциях в Симферополе и Севастополе.

Немецкий концерн требовал наложить арест на турбины, поставленные в Крым.

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