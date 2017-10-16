Дело о турбинах в Крыму: «Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens

Москва, , 11:33 — REGNUM «Технопромэкспорт» (входит в Ростех) подал в Арбитражный суд Москвы встречный иск к Siemens в ответ на исковые требования немецкой компании по поставкам газовых турбин в Крым. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил в ходе заседания представитель российской компании.

По его словам, «Технопромэкспорт» требует признать часть сделки с Siemens недействительной. О каких именно параметрах соглашения идет речь пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года немецкий концерн Siemens обратился в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым. Скандал разгорелся после публикации в СМИ сообщений о прибытии на полуостров газовых турбин для установки на тепловых электростанциях в Симферополе и Севастополе.

Немецкий концерн требовал наложить арест на турбины, поставленные в Крым.

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