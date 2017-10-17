Краснодар, 17 октября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Волонтеры из 34 стран ООН подписали Всемирную Хартию благодарных людей на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Инициатор акции выразил уверенность, что «благодарность может объединить людей по всему миру».

Wfys2017.tassphoto.com Волонтеры

«В хартии на шести языках ООН записано обещание хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить людей по всему миру за те хорошие вещи, которые они сделали. Я прошу вас поддержать эту акцию, когда вернетесь в ваши страны, я уверен, что благодарность может объединить людей по всему миру. Я призываю вас сохранить эти ценности и донести их до людей во всем мире», — цитирует ТАСС слова Игоря Рыбакова, основателя «Рыбаков-фонда», который стал инициатором акции.

Игорь Рыбаков добавил, что во вторник в Сочи стартует всемирная акция «Благодарю», суть которой в том, чтобы дарить благодарность людям, которые делают мир лучше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад — карнавал, основные события фестиваля проходят 15—22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

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