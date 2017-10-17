На портале «Добровольцы России» зарегистрировались более 21 тысячи человек

Краснодар, , 18:58 — REGNUM Портал для освещения деятельности волонтеров «Добровольцы России», разработанный Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ), Роспатриотцентром и Росмолодежью, объединил в себе социальную сеть и систему поиска мероприятий. Об этом сообщил во вторник сопредседатель совета АВЦ Артем Метелев на панельной дискуссии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«Мы создали Uber для волонтеров. Это социальная сеть, удобная система поиска мероприятий, организаций и волонтеров, новостной портал, сборник лучших образовательных практик и онлайн-курсов», — цитирует ТАСС слова Артема Метелева.

По его словам, сейчас портал находится на стадии разработки и доступен в режиме открытого beta-тестирования разделов. При этом зарегистрированными участниками стали уже свыше 21 тыс. человек, ежедневно добавляются 150 добровольцев. В полном режиме он заработает до конца года.

«Планируем, что к концу следующего года на портале будет порядка 300 тыс. человек», — добавил Артем Метелев.

С 20 октября на портале будет запущена интерактивная карта России с базой проектов, которыми занимаются волонтеры.

«Например, двое коллег ведут проекты по экологии. Система подскажет, что проекты схожи и предложит объединиться в одну команду. Наша задача — формировать такие сетевые кооперации, которые позволяют повышать эффективность волонтерской деятельности», — отметил представитель АВС, добавив, что портал также собирает портфолио волонтеров в электронном виде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

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