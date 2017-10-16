Ростов-на-Дону, 16 октября, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дала о себе знать наболевшая не только в Донском регионе проблема — очереди за талонами, дающими право записаться на приём к врачу. Подтверждающие фотоснимки опубликовали сегодня, 16 октября, в социальных сетях пациенты городской поликлиники №20, изнурённые мучительным ожиданием.

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«Очередь в регистратуру 20-й больницы. Конца и края не видно», — сказано в сопроводительной записи к фотографии.

На фотоснимке видно, что в очереди в регистратуру стоят около 15 человек. Вероятнее всего, они стремятся попасть на приём к узкому специалисту. Ведь, как показывает практика, записаться к медицинскому работнику по телефону не всегда удаётся по одной простой причине — дозвониться проблематично. Воспользоваться интернет-записью имеют возможность не все.

«Пока достоишь и ноги протянешь! Помереть можно в очереди», — пишут интернет-пользователи гневные комментарии.

Но не все пользователи всемирной паутины разделяют возмущение пациентов. Самые «продвинутые», как будто бы с издёвкой, советуют пенсионерам пройти курсы компьютерной грамотности, обзавестись ноутбуком и пытать своё «счастье» в интернете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года подобная проблема была выявлена в городской поликлинике №16 в Северном микрорайоне. У здания медучреждения произошла давка. Очевидцы сообщали о том, что пожилые люди чуть не покалечили друг друга в очереди за талонами. Причём такое столпотворение происходит регулярно.

Этот случай стал поводом для проверки, которая никаких нарушений в работе поликлиники, как водится, не выявила.

Напомним, сфера медицинского обслуживания, согласно социологическим опросам, входит в топ-список проблем, волнующих граждан любого возраста. Поэтому любые негативные изменения в этой области воспринимаются жителями особенно остро. В частности, если речь идёт о сокращениях отдельных медицинских организаций и объектов инфраструктуры.

«Ростовская область не является исключением с точки зрения медицинского обслуживания. Если в Ростове-на-Дону ситуация ещё удовлетворительная, то в ряде районов региона есть реальные проблемы. В первую очередь ощущается реальная нехватка специалистов и оборудования», — считает директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.