Москва, 16 октября, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Инфляция в России по итогам 2017 года составит порядка 3%. Такую оценку озвучил 16 октября министр финансов Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция ожидается на порядка 3%. Есть оценки, что даже меньше будет, но будем считать, что около 3% с небольшим», — сказал глава Минфина.

Ранее в ходе заседания замминистра экономического развития Азер Талыбов сообщил, что инфляция продолжает снижаться ниже целевого уровня.

«Текущая экономическая статистика в целом подтверждает наши прогнозы: со второго квартала 2017 года рост ВВП в среднем превышает 2%, а по состоянию на середину октября инфляция снизилась до 2,8%», — сказал замминистра.

Напомним, Центробанк в 2017 году придерживается политики таргетирования инфляции на уровне в 4%.

При этом в сентябре регулятор понизил свой прогноз роста потребительских цен в декабре с 3,8% до до 3,5%, что ниже целевого значения.

В опубликованном 11 октября информационно-аналитическом докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» указывалось, что текущая динамика инфляции формирует предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий и прогноз ЦБ на конец текущего года может быть пересмотрен вниз.